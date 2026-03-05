Коростелев завоевал серебро в масс-старте на молодежном чемпионате мира в Норвегии

Фото: Федерация лыжных гонок РТ Подробнее

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, успешно выступил на молодкжном первенстве планеты в Норвегии. Спортсмен завоевал серебряную медаль в гонке с масс-старта на 20 километров свободным стилем.

Коростелев преодолел дистанцию за 43 минуты 32,8 секунды, уступив всего 0,3 секунды победителю — немцу Элиасу Кеку, финишировавшему с результатом 43.32,5. Тройку призёров замкнул представитель Канады Ксавье Маккивер, отставший от лидера на 0,6 секунды.

Конкуренция в масс-старте была крайне высокой — первые шесть спортсменов уложились в одну секунду.