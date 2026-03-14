Коростелев занял 10-е место в марафоне на этапе Кубка мира в Холменколлене

Российский лыжник Савелий Коростелев занял 10-е место в марафоне свободным стилем на дистанции 50 км на этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене (Осло, Норвегия). Об этом сообщает «Чемпионат».

Он показал время 1 час 53 минуты 2,4 секунды и уступил победителю гонки Эйнару Хедегарту 1 минуту 24,2 секунды.

Весь пьедестал по итогам гонки заняли норвежские спортсмены. Вторым финишировал Харальд Амундсен, который проиграл победителю 0,4 секунды. Третьим стал Мартин Нюэнгет с отставанием 1,1 секунды.