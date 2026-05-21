Коростелев: «Я зритель в конфликте Вяльбе и Губерниева»

Участник Олимпийских игр 2026 года, лыжник Савелий Коростелев высказался по поводу главного конфликта российского спорта – Елены Вяльбе и Дмитрия Губерниева.



«Я зритель в этом. У меня даже пост на эту тему был, что мы здесь ничего не решаем, мы в этом театре только зрители. Поэтому я находился с наблюдающей стороны», – сказал Коростелев «Mash на спорте».



А также добавил, что это сложный вопрос.

«Я надеюсь, что вот сейчас – не знаю, когда у вас выйдет [интервью] – у них случится перемирие. Все-таки это больше медиаперепалка. И я думаю, ты понимаешь Дмитрия Губерниева с точки зрения журналиста. Но я согласен, что так нельзя общаться. Но тут еще нюанс, что Елена Валерьевна сама достаточно грамотную позицию выбрала – капитального, тотального игнорирования его. Но, возможно, если бы она пару раз жестко ему ответила в СМИ, такого бы не было», – сказал Коростелев «Mash на спорте».

Накануне Дмитрий Губерниев в своих социальных сетях рассказал, что провел встречу с Еленой Вяльбе и Дмитрием Свищевым. Комментатор уточнил, что извинился перед Еленой Валерьевной.

