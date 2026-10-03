Коростелев высказался об отсутствии нейтрального статуса от FIS

Фото: «Татар-информ»

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, с иронией отреагировал на вопрос подписчика о том, куда пропал его нейтральный статус.

«В самолете забыл, вот жду, когда поддержка вернётся», — написал спортсмен в комментариях в своем телеграм-канале.

Коростелева не оказалось в перечне атлетов, получивших нейтральный статус, который обнародовала Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS). При этом сам лыжник подтвердил, что направлял заявку на оформление статуса индивидуального нейтрального атлета (AIN). До него такой статус уже получили несколько российских лыжников: Дарья Непряева, Ксения Шорохова, Сергей Волков и Никита Денисов.