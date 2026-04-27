27 апреля 2026

Коростелев выложил совместное видео с Непряевой с отдыха на Мальдивах

Коростелев выложил совместное видео с Непряевой с отдыха на Мальдивах
Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Призер этапа Кубка мира-2025/26 по лыжным гонкам Савелий Коростелев поделился у себя в телеграм-канале видео с отдыха на Мальдивах, на котором рядом с ним находится Дарья Непряева. Позднее 23-летняя лыжница также выложила в своем аккаунте видео в момент приезда на курорт.

Оба лыжника представляют Республику Татарстан на всероссийских соревнованиях. Кроме того, Коростелев и Непряева являются единственными из российских лыжников, получивших нейтральный статус для участия международных соревнованиях. В феврале они дебютировали в зимних Олимпийских играх-2026.

Также ранее стало известно, что лыжник Сергей Волков, находившийся до Олимпиады-2026 с Дарьей Непряевой в близких отношениях, отправился на сборы в Анкоридж (США).

Наивысшее достижения Коростелева на этапах Кубка мира стала бронзовая медаль в гонке на 10 км классическим стилем в Лахти (Финляндия), а на Олимпиаде – четвёртое место в скиатлоне.

Лучшие выступления Непряевой во время Кубка мира – четвертое место в гонке на 10 км в «Классике» и 17-е место в скиатлоне во время ОИ-26.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки #Олимпийские игры
Выращенный в Татарстане самый длинный огурец в России внесен в Реестр рекордов

27 апреля 2026
В акции «Я говорю по-татарски» назвали министерства, которые реже всего используют татарский язык

26 апреля 2026
