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На главную ТИ-Спорт 26 января 2025 14:10

Коростелев выиграл лыжную гонку классическим стилем на Кубке России, Большунов - второй

Представитель Татарстана Савелий Коростелев стал победителем лыжной гонки классическим стилем на дистанции 15 км на шестом этапе Кубка России, который проходил в Ижевске.

Он финишировал с результатом 37 минут 9,8 секунды. Вторым к финишу пришел показал трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов, который также представляет РТ, его отставание составило 12,7 секунды. Тройку сильнейших Ермил Вокуев (+21,9).

Шестой этап Кубка России проходил с 25 по 26 января. Следующий этап Кубка страны состоится в марте, соревнования примет Сыктывкар.

#лыжные гонки #спорт
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