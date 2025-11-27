Коростелев стал первым на Кубке России в Кировске

Фото: flgr.ru

Двукратный чемпион России Савелий Коростелев выиграл гонку свободным стилем на стартовом этапе Кубка России по лыжным гонкам в Кировске.

Савелий Коростелев прошел 15-километровую дистанцию за 35 минут и 10,9 секунды. Вторым к финишу доехал Денис Спицов (+9,8), третьим – Серей Ардашев (+21,4).

Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов прибыл к финишу лишь одиннадцатым (+1.06,9).

29 ноября состоятся мужская и женская спринтерские гонки. 30 ноября пройдут старты в классическом стиле на 10 км у женщин и на 15 км у мужчин.

Первый этап Кубка России по лыжным гонкам проходит в Кировске с 27 по 30 ноября.