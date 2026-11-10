Коростелев сможет принять участие финской гонке, несмотря на визовое ужесточение

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Лыжник Савелий Коростелев сможет принять участие в международных стартах, несмотря на планы правительства Финляндии ужесточить визовый режим для российских спортсменов с 12 ноября.

Об этом сообщила Наталья Коростелева. Она подчеркнула, что у татарстанского лыжника уже есть действующая шенгенская виза, что гарантирует отсутствие проблем с въездом.

«У Савелия есть действующая шенгенская виза. У него не будет никаких проблем с выступлением на предсезонном старте в Муонио и этапе Кубка мира в Руке», — сказала Наталья Коростелева.

Ожидается, что Савелий выступит на предсезонном турнире в Муонио с 13 по 15 ноября, а затем на первом этапе Кубка мира в Руке с 27 по 29 ноября.