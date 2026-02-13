Коростелев сегодня стартует в гонке свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде

Телеграм-канал Савелия Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев сегодня примет участие в олимпийской гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Начало всей гонки запланировано на 13:45 по московскому времени. Коростелев, который побежит под 70-м стартовым номером, отправится на дистанцию в 14:20 по московскому времени.

Накануне в «разделке» среди женщин россиянка Дарья Непряева заняла 21-е место.

Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов в семи видах спорта, все они выступают в нейтральном статусе. Всего на Играх будет разыграно 116 комплектов наград.