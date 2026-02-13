news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 13 февраля 2026 11:14

Коростелев сегодня стартует в гонке свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев сегодня стартует в гонке свободным стилем с раздельным стартом на Олимпиаде
Телеграм-канал Савелия Коростелева

Российский лыжник Савелий Коростелев сегодня примет участие в олимпийской гонке на 10 километров свободным стилем с раздельным стартом на Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

Начало всей гонки запланировано на 13:45 по московскому времени. Коростелев, который побежит под 70-м стартовым номером, отправится на дистанцию в 14:20 по московскому времени.

Накануне в «разделке» среди женщин россиянка Дарья Непряева заняла 21-е место.

Олимпиада-2026 проходит с 6 по 22 февраля. В ней принимают участие 13 российских спортсменов в семи видах спорта, все они выступают в нейтральном статусе. Всего на Играх будет разыграно 116 комплектов наград.

#Савелий Коростелев #Олимпийские игры
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

Герой России Александр Лапин пообщался с курсантами Казанского танкового училища

12 февраля 2026
«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

«Защита Родины – долг мужчин»: боец из Бавлов вернулся в краткосрочный отпуск

12 февраля 2026