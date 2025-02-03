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На главную ТИ-Спорт 3 февраля 2025 19:27

Коростелев рассказал, как в Италии реагировали на российских спортсменов

Коростелев рассказал, как в Италии реагировали на российских спортсменов
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представитель команды Республики Татарстан по лыжным гонкам Савелий Коростелев рассказал, как в Италии реагировали на российских спортсменов.

По словам Савелия, на комбинезонах спортсменов нет российского флага и иной национальной символики, только спонсоры.

«Прям чего-то такого сверхъестественного не было. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», – сказал Коростелев «РИА Новости Спорт».

Напомним, помимо Савелия на сборах в Италии находятся и другие представители сборной Республики Татарстан –Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов.

#лыжи #сборная Татарстана
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