Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Представитель команды Республики Татарстан по лыжным гонкам Савелий Коростелев рассказал, как в Италии реагировали на российских спортсменов.

По словам Савелия, на комбинезонах спортсменов нет российского флага и иной национальной символики, только спонсоры.

«Прям чего-то такого сверхъестественного не было. Никто не подходил, ничего не спрашивал. Тут все ко всему относятся спокойно», – сказал Коростелев «РИА Новости Спорт».

Напомним, помимо Савелия на сборах в Италии находятся и другие представители сборной Республики Татарстан –Дарья Непряева, Сергей Волков и Александр Большунов.