На главную ТИ-Спорт 11 декабря 2025 14:11

Коростелев рассказал, как отреагировали иностранные лыжники после его возвращения

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Лыжник Савелий Коростелев, представляющий Республику Татарстан во внутренних первенствах, поделился первыми реакциями зарубежных коллег после его возвращения на международную арену. В интервью «Матч ТВ» он рассказал, что иностранцы тепло отнеслись к новости о присвоению ему нейтрального статуса.

«На тренировке со мной катались американец и итальянец. Я крикнул: «Officially!» Они поздравили меня, и мы пошли кататься дальше», – цитирует его «Матч ТВ».

Также Коростелев отметил, что видел и поприветствовал норвежского лидера Йоханнеса Клебо.

Напомним, накануне Савелий Коростелев и Дарья Непряева официально получили нейтральный статус после отстранения в 2022 году. Спортсмены должны дебютировать на этапе Кубка мира в швейцарском Давосе, который пройдет с 11 по 14 декабря.

#Савелий Коростелев #лыжные гонки
