Коростелев против короля: Большунов в иной лиге, ждет статус FIS и дуэль с Клебо

Пока Коростелев готовится к стартам, FIS затянула проверку документов Александра Большунова. «ТИ-Спорт» разбирается, почему на этот раз чиновники решили присмотреться к Сан Санычу, каковы реальные шансы получить нейтральный статус и ждать ли противостояния с Савелием на мировых трассах.





Фото коллажа: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Новая надежда или затянувшаяся проверка «для галки». Большунов все-таки получит нейтральный статус?

Пока Савелий Коростелев уже может наконец-то выдохнуть по поводу затянувшегося процесса выдачи нейтрального статуса и больше не переживать, что Дарья Непряева поедет покорять альпийские высоты в компании ее бывшего, Сергея Волкова, Сан Санычу предстоит вновь пройти через нервотрепку.

Еще свежо в памяти августовское интервью, в котором Александр Большунов с заметным надрывом и даже долей апатии намекал на завершение карьеры, если не получит нейтральный статус, а также жаловался, что его прошлую заявку особо даже не рассматривали и отклоняли в тот же день — без глубоких проверок и исключительно из-за «громкой» фамилии.

«Да, ответили. В течение одного дня. Если бы была комиссия, то хотя бы два-три дня рассматривали. А не в тот же день обратное письмо. Просто „нет“. Понятно, что ничего даже не проверяли», — приводит слова Большунова «РИА Новости Спорт».

Однако на этот раз привычный сценарий дал сбой. По информации Sport24, Международная федерация лыжного спорта и сноуборда теперь не стала присылать сиюминутный отказ, а направила спортсмену официальный запрос на предоставление дополнительных документов. А это, согласитесь, уже повод для надежды.

Да, такой реверанс со стороны чиновников мог бы показаться позитивным сигналом, но радоваться раньше времени точно не стоит. Ситуация вокруг Короля лыж заметно осложнилась после того, как ряд европейских национальных федераций выступил с категорическими протестами против его допуска к стартам. И все мы прекрасно знаем, что это за федерации и какие страны они представляют.

Тот же президент Норвежской лыжной ассоциации Рогер Финьорд, отвечая на вопрос о возможном допуске Большунова, жаловался, что в южных странах Европы, оказывается — о ужас — дружелюбно относятся к России. В Норвегии, судя по всему, это считается высшим грехом.

«Не думаю, что это произойдёт, хотя и не могу утверждать этого наверняка. В разговорах с президентом FIS мы чётко выразили свою позицию по вопросу допуска спортсменов из России и Беларуси. То, что мы говорим в Норвегии, говорим и за её пределами. Мы чувствуем, что в FIS к нам прислушиваются, однако они прислушиваются и к другим различным мнениям по этому вопросу. К Норвегии прислушиваются по некоторым вопросам, но не по всем. Особенно на юге Европы проявляется больше дружелюбия по отношению к России», — приводит слова Финьорда Dagbladet.

В общем, на фоне такого вот непрерывного постоянного давления от скандинавов FIS решила провести тотальную инспекцию, запросив исчерпывающие документы об отсутствии у Сан Саныча связей с военными и силовыми структурами. И именно этот пункт, по одной из версий, до сих пор и становился для Сан Саныча главной преградой.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если взглянуть на бэкграунд Александра, шансы на получение заветного статуса не кажутся такими уж большими. Большунов на протяжении нескольких лет входил в состав национальной гвардии РФ (Росгвардия) и занимал должность инструктора по спорту высшей квалификации при Уральском округе ведомства. Более того, после пекинского олимпийского триумфа 2022 года приказом директора Росгвардии ему было досрочно присвоено воинское звание капитана. И пока официальных заявлений или документов о его увольнении на текущий момент не поступало.

Тем не менее тот факт, что юридическая команда продолжает работу по подготовке бумаг, а FIS не отбросила заявку с ходу, оставляет некоторый простор для интриги. Конспирологических теорий на ум приходит уйма, и все они противоречат друг другу.

С одной стороны, можно предположить, что все эти запросы дополнительной документации — лишь для отвода глаз. Мол, смотрите, мы не стали отклонять запрос сразу, на что жаловался Александр. Теперь в FIS могли изобразить бурную деятельность, попытки разобраться в ситуации и только потом вынести итог своей проверки: «Извини, Саша, но нет. Мы пытались».

С другой стороны, можно предположить, что международная федерация, наоборот, пытается просто безупречно обставить свое итоговое решение, чтобы подстраховаться перед давлением скандинавских стран. Чтобы ответить норвежцам и шведам, что ваши претензии не имеют оснований — «он чист».

Но сам факт затянувшейся проверки доказывает: в случае с Большуновым вопрос нейтралитета окончательно перешел из спортивной плоскости в юридическую.

А что если? Ждать ли дуэль Большунов — Коростелев на мировых высотах, если оба получат статус?

Если все же гипотетически предположить, что Международная федерация лыжных видов спорта (FIS) решится на судьбоносное решение и выдаст нейтральный статус Сан Санычу, болельщики очевидно предвкушают «дуэль века». Да, на бумаге история выглядит красиво: дерзкий молодой лидер сборной Татарстана, который не прочь лишний раз поддеть трехкратного олимпийского чемпиона в медийных высказываниях, против засидевшегося в изоляции Короля лыж.

В последнем таком выпаде Савелий даже завернул, что Большунов пытается поставить его на место, поскольку Коростелев — единственный, допущенный на международную арену.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Честно, если бы был Саша на Олимпиаде, а я бы сидел в России, мне бы тоже было принципиально поставить его потом на место. Ну, в плане обыграть. Это нормальная практика. То есть, грубо говоря, получается, возьмём женские, мужские лыжи. Я типа в мужских, Дашка в женских. Получается, что мы единственные маркеры, как можно сравниться с международниками. Вот хотя бы хоть как-то», — сказал Коростелёв в подкасте «Голос чемпиона» для Олимпийского комитета России.

Сложно говорить, будет ли какое-то равноправное противостояние между ними на этапах Кубка мира. Пока нужно признать, что эти спортсмены сегодня выступают в разных весовых категориях.

Большунов — это фигура уровня Лионеля Месси или Криштиану Роналду от мира лыжных гонок. Для него единственный реальный раздражитель и соперник на планете — Йоханнес Клебо. Точнее, так было почти пять лет назад, когда Сан Санычу было 24–25 лет.

Понятно, что если Александр выйдет на международную трассу, то не для того, чтобы доказывать что-то Коростелеву, а чтобы в очередной раз забрать корону мировых лыж и выместить всю накопленную за годы бана спортивную злость. Напомним, прошлый финал Кубка России показал истинный расклад сил: вернувшись с международных стартов, Савелий проиграл злому Большунову все пять гонок из пяти.

Впрочем, и списывать Коростелева со счетов раньше времени было бы ошибкой. В отличие от Большунова, у Савелия уже есть свежий опыт выступления на специфических европейских трассах с их рельефом и частыми поворотами. На Играх-2026 и Кубке мира он доказал, что умеет добавлять по ходу сезона, забрав первые медали в Лахти и остановившись в шаге от бронзы в скиатлоне на Олимпиаде. Потенциал у 23-летнего лыжника огромен. Сможет ли он тоже вырваться в эту самую пресловутую высшую лигу мировых лыж и навязывать борьбу Клебо и Большунову? Это один из основных вопросов ближайшего будущего в лыжных гонках. Или ему все-таки придется подождать, когда нынешние лидеры постареют и окончательно уйдут с пьедесталов?

Один в поле не воин. Большунову и Коростелеву придется стать союзниками, чтобы скинуть с пьедестала норгов

Если FIS все же совершит судьбоносное решение и даст Большунову зеленый свет, главная ошибка, которую могут совершить наши татарстанские ребята, — это увязнуть во внутренних разборках. На этапах Кубка мира их точно радушный прием не ждет, а как работают те же скандинавы в командной тактике против того же Коростелева, мы прекрасно видели по прошлому сезону.

Они грамотно перекрывают трассу, закрывают соперников в «коробочки» и выматывают одиночек на дистанции. В одиночку пробить эту стену будет крайне тяжело даже Сан Санычу.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы элементарно пробиваться через такие командные «коробочки» скандинавов, Коростелеву и Большунову, очевидно, придется абстрагироваться от внутренних амбиций и объединить усилия. Важно правильно распределить роли, отталкиваясь от сильных сторон каждого из лыжников. Опыт и мощь Большунова в сочетании с дерзостью и свежей выносливостью Коростелева могут создать классную связку.

Раздергивая пелотон, подстраховывая друг друга на подъемах и сбивая темп норвежской группе, Сан Саныч и Сава вполне способны разбить уже приевшиеся сценарии гегемонии Клебо и компании. Чтобы скинуть норвежцев с пьедестала и вернуть российским лыжам былую доминирующую силу, спортивным «антагонистам» придется стать на трассе надежными партнерами.