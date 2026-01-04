Коростелев после масс-старта на «Тур де Ски»: Это был какой-то ад!

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник из Татарстана Савелий Коростелев поделился впечатлениями после масс-старта свободным стилем на 10 км во время «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме.

«Это был какой-то ад! Если честно, если сравнивать нашу гору и эту, эта раза в два, когда начинается стена, круче. Это всё, что я могу сказать. И ещё чёртов дед на Эмиле, который включил третью космическую на финише», – приводит слова Коростелева телеграм-канал «Okko Зимний Спорт».

В масс-старте Савелий Коростелев пришел к финишу четвертым. Ранее в гонке с раздельным стартом на 10 км он вошел в топ-10, заняв девятое место. В гонке преследования стал 12-м. По итогам дебютной для Коростелева многодневки «Тур де Ски» россиянин занял восьмое место.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева заработали квоты для участие в Зимних Олимпийских Играх, где будут выступать в нейтральном статусе.

Олимпиада-26 пройдет в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.