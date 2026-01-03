news_header_top
Коростелев поделился планами на предстоящие гонки в рамках «Тур де Ски»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник из Татарстана Савелий Коростелев рассказал о задачах, которые он поставил перед собой на предстоящие гонки в «многодневке» на «Тур де Ски» в Италии.

«Сейчас основная задача — стартовать, стартовать и стартовать, потому что в каждой гонке адаптация ко всему происходящему должна быть всё лучше и лучше. Тем самым к Олимпийским играм надеемся адаптироваться под местные реалии», - сказал Коростелёв «Матч ТВ».

Ранее на «Тур де Ски» Коростелев в гонке с раздельным стартом на 10 км он вошел в топ-10, заняв девятое место. В гонке преследования он стал 12-м.

На одном из этапов Кубка мира лыжники из России Савелий Коростелев и Дария Непряева заработали квоты для участия в Олимпиаде.

Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля.

#лыжные гонки #Савелий Коростелев
