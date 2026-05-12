Коростелев ответил на замечание Вяльбе: «Буду прислушиваться»

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Участник Олимпийских игр‑2026, российский лыжник Савелий Коростелев ответил на недавнее высказывание в прессе главы ФЛГР Елены Вяльбе, в котором она заявила, что 22-летнему спортсмену стоит больше внимания уделять тренировкам нежели своей медийности и перепалкам с Александром Большуновым в СМИ.

«Медийная нагрузка мне не мешает тренироваться, но Елена Валерьевна — старший тренер, буду прислушиваться», – цитирует Коростелёва РИА Новости Спорт.

Ранее трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов назвал Олимпиаду цирком и заявил, что туда приглашают спортсменов не способных составить конкуренцию другим именитым лыжникам. После чего в прессе между Большуновым и Коростелевым завязалась небольшая словесная перепалка.

Савелий Коростелев единственный из российских лыжников-мужчин, получивший нейтральный статус для выступления в международных соревнованиях. Александру Большунову в данном статусе было отказано.

Во время ОИ-26 в Италии Савелий Коростелев показал 15-й результат на дистанции 10 км свободным стилем, 5-й – в масс-старте на 50 км и 4-й – в скиатлоне (10 + 10 км), но не прошел квалификацию классического спринта, заняв 35-е место.

Наивысшим достижением в нынешнем прошедшем сезоне для 22-летнего лыжника стала «бронза» в рамках девятого этапа Кубка мира в Лахти гонке классическим стилем на 10 км с раздельным стартом.