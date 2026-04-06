Коростелев оценил шансы лидеров Кубка России по лыжным гонкам на мировых соревнованиях

Участник Олимпийских игр-2025/26 Савелий Коростелев предположил, как бы могли выступить лидеры Кубка России на международных соревнованиях.

«Все ребята, которые находятся у нас вверху турнирной таблицы Кубка России, находились бы рядом с нами. Кто-то выше на одной гонке, кто-то на другой. Выступали бы примерно так, как мы с Дарьей (Непряевой)», – сказал Коростелев.

Коростелев во время выступления в зимней Олимпиаде-2025/26 занял 4-е место в скиатлоне (10+10 км), 15-е – в гонке на 10 км свободным стилем, 35-е – в спринте и 5-е – в марафоне на 50 км в «классике».

После возвращения на отечественные соревнования 22-летний лыжник успел принять участие в финале Кубка России в Апатитах (Мурманская область) и в Кировске.

В рамках данных соревнований Коростелев стал третьим в гонке свободным стилем на 3,3 км и вторым на 10 км в Апатитах, а также занял третье место в гонке преследования в «классике» на 10 км и второе в марафоне на 10 км в Кировске.