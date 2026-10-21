Коростелев — о возможном пропуске ЧМ: Грустно, когда смешивают спорт и политику

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Российский лыжник Савелий Коростелев прокомментировал вероятность пропуска чемпионата мира-2027 в шведском Фалуне из-за проблем с визами. Спортсмен признался, что ему грустно наблюдать за смешением спорта и политики, но на его мотивацию это не повлияет.

«Это грустно, когда пытаются смешивать спорт и политику. Это будет как-то влиять на мою мотивацию? Ни в коем случае не будет. Во-первых, это только желание человека. Во-вторых, в том году мы были в Фалуне. Что поменялось? Ничего не поменялось, так что я не вижу никаких отрицательных предпосылок», — приводит слова Коростелева SVT.

Напомним, что FIS допустила российских лыжников до международных соревнований в нейтральном статусе. Однако вопросы с визами для въезда в Швецию остаются открытыми. Будем следить за развитием событий. Спасибо за внимание.