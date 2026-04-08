Коростелев о том, что Большунов сильнейший лыжник в России: «Это субъективное мнение»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник и участник зимней Олимпиады-2026 Савелий Коростелев, представляющий регион Татарастан на внутренних соревнованиях, отреагировал на высказывание Дмитрия Губерниева о том, что Александр Большунов – сильнейший лыжник России на данный момент.

– Дмитрий губерниев говорил, что Большунов сильнейший российский лыжник. Ты согласен?

– Это субъективное мнение. У каждого своя правда.

– Не обидно?

– Нет. Саша по медалям сейчас является неповторимым спортсменом. Это мнение имеет место. Почему нет? – рассказал Коростелев, – ответил Коростелев «Матч ТВ».

Также Коростелев пояснил, в чем причина того, что в очной борьбе в финале Кубка России он уступил Большунову.

– Если брать российскую часть сезона, то у меня получилось хорошее начало. Я там из пяти гонок не проиграл ни одной до отъезда (на квалификацию Кубка мира и Олимпиаду-2026 – прим. ред.). Потом после приезда Саша подготовился лучше и там выиграл он, – добавил 22-летний лыжник.

В рамках финала Кубка России Савелий Коростелев стал третьим в гонке свободным стилем на 3,3 км и вторым на 10 км, а также занял третье место в гонке преследования в «классике» на 10 км и вторую строчку в марафоне (10 км).

Александр Большунов завоевал пять золотых медалей: в гонке свободным стилем на 3,3 км и на 10 км, а также в «классике» на 15 км, в гонке преследования (10 км) и в масс-старте на 10 км.