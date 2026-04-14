14 апреля 2026

Коростелев о соперничестве с Ардашевым и Большуновым: «Все закономерно»

Фото: olympic.ru

Участник зимних Олимпийских игр-2026 Савелий Коростелев оценил соперничество с трехкратным олимпийским чемпионом Александром Большуновым и чемпионом России Сергеем Ардашевым в текущем лыжном сезоне внутри страны.

– Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе включила вас в тройку сильнейших лыжников страны наравне с Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым. Как к этому отнеслись?

– Это вытекает из итогов сезона. Наверное, именно мы втроем чаще всего сражались за награды на российских стартах как до моего отъезда на Кубок мира, так и после возвращения. А в мое отсутствие основная борьба разворачивалась между Александром Большуновым и Сергеем Ардашевым. На том же чемпионате России они тютелька в тютельку разобрались по медалям. Так что все закономерно, – сказал Коростелев пресс-службе ОКР (Олимпийского комитета России).

В рамках финала Кубка России Савелий Коростелев стал третьим в гонке свободным стилем на 3,3 км и вторым на 10 км, а также занял третье место в гонке преследования в «классике» на 10 км и вторую строчку в марафоне (10 км).

Александр Большунов завоевал пять золотых медалей: в гонке свободным стилем на 3,3 км и на 10 км, а также в «классике» на 15 км, в гонке преследования (10 км) и в масс-старте на 10 км.

Накануне Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв встретился с российскими олимпийцами, выступавшими в Италии и вручил участникам олимпиады, их тренерам и представителям спортивных федераций памятные подарки.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева являются единственными лыжниками, получившими нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях. Оба спортсмена представляют Республику Татарстан во всероссийских стартах.

В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

Гарретт Джонстон в Казани: «Если мы не умрем в ядерном огне, нас ждет хорошее будущее»

