Коростелев о предстоящем Кубке мира: Не буду на Тур де Ски рвать со старта, как в Казани

Фото: Эрик Добролюбов / "Татар-информ"

Российский лыжник Савелий Коростелев поделился своими планами на предстоящие гонки Тур де Ски в рамках Кубка мира, которые пройдут в Италии. Также татарстанский спортсмен рассказал о сложностях, с которыми ему пришлось столкнуться во время третьего этапа лыжного турнира в Давосе. Этим он поделился в эфире программы «Лыжная страна» на «Матч ТВ».

– Я провалил спуски, потому что не умею бегать на таких спусках. Было очень много пологих, а мы на них работать не привыкли. Спусковые равнинные части надо было отрабатывать. Перед выездом на стадион спуск очень неприятный. Я не приспособился с нему. Скорость 50–60 км/ч и лед на поворотах. И несколько поворотов зигзагом через 5–10 метров. На Олимпиаде можно с этим рискнуть.

– Какие планы?

– Не буду на Тур де Ски рвать со старта, как в Казани, – сказал Коростелев «Матч ТВ».

Напомним, на Кубке мира в Давосе двое российских лыжников из Татарстана – Савелий Коростелев и Дарья Непряева – завоевали квоты для участия на Зимних Олимпийских играх – 2026. Спортсмены примут участие в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Зимние Олимпийские игры – 2026 пройдут с 6 по 22 февраля в двух городах Италии, Милане и Кортина‑д’Ампеццо.