На главную ТИ-Спорт 26 декабря 2025 14:45

Коростелев о поддержке болельщиков в Давосе: Услышал русскую речь и немножко испугался

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Лыжник из Татарстана Савелий Коростелев рассказал о поддержке болельщиков на Кубке мира в Давосе.

«В Давосе было достаточно много русских болельщиков, Никита Крюков приезжал. Перед спринтом я проводил вечернюю тренировку, и когда катался с итальянцами, услышал русскую речь. Я немножко испугался, потому что это было немного неожиданно, ко мне обратились по имени, пожелали удачи на спринте. Были и иностранцы, которые не участвуют на Кубке мира, они тоже меня поддерживали», – поделился Коростелев в интервью «Матч ТВ».

Кубок мира в Давосе стал первым официальным международным стартом для отечественных лыжников с 2022 года, после отстранения россиян от мировых первенств. Напомним, двое лыжников из России Савелий Коростелев и Дарья Непряева получили квоты на участия в нейтральном статусе в ОИ-26. Они выступят в спринте, скиатлоне, гонке с раздельным стартом и марафоне.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

#лыжные гонки #Олимпийские игры #Савелий Коростелев
