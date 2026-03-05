Коростелев о Первенстве Мира U23: «Я лишком стар»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Участник Олимпиады-2026 Савелий Коростелев поделился впечатлениями о масс-старте на Первенстве Мира U23 по лыжным гонкам и пошутил, что слишком взрослый для юниорских соревнований.

«Я лишком стар для чемпионата U23 (смеется). Старался выходить вперед, держать хороший темп. Но было сложно лидировать всю гонку одному, когда я начинал отдыхать, группа собиралась. Я пытался разбить группу, но это было тяжело. Мне нужен был кто‑то еще, чтобы сделать отрыв.

Сегодня я улетаю в Хельсинки. Моя следующая гонка – это "разделка" на 10 км на этапе Кубка мира в Лахти. Смогу ли я попасть на пьедестал в этом сезоне? Я попытаюсь, но это будет сложно», – цитирует Коростелева пресс-служба FIS (Международная федерация лыжного спорта и сноуборда).

Ранее Савелий Коростелев завоевал серебро турнира в рамках масс-старта на 20 км. Он всего лишь на 0,3 секунды уступил немцу Элиасу Кеку. Третьим к финишу пришел канадец Ксавье Маккивер (+0,6 секунд).

Первенство мира среди юниоров проходит в Норвегии в Лиллехаммере.