Коростелев о гонке на «Тур де Ски»: Хочу постараться держать хороший уровень

Фото: Эрик Добролюбов / "Татар-информ"

Российский лыжник Савелий Коростелев рассказал о своих планах на предстоящем этапе «Тур де Ски» в Италии. Отметим, прошедшая гонка в спринте в рамках многодневного тура стала для него дебютной.

«Я, безусловно, рад быть здесь, приятно участвовать в своем первом «Тур де Ски». Я не думаю делать ставку на одну конкретную гонку, а хочу постараться держать хороший уровень на протяжении всего тура и показать достойный результат в общем зачете. Моя любимая гонка? Завтрашняя», – сказал Коростелева Fondo Italia.

По итогам спринтерской гонки свободным стилем в рамках первого этапа лыжной многодневки Коростелев занял 49-е место в квалификации и не прошел в четвертьфинал соревнований.

В «Тур де Ски» также принимает участие еще одна лыжница из России – Дарья Непряева. Она заняла 34-е место и тоже не прошла в следующую стадию женского спринта.

Савелий Коростелев и Дарья Непряева в России выступают за регион Республики Татарстан. Они примут участие на Зимней Олимпиаде, которая пройдет в Италии с 6 по 22 февраля 2026 года.

Этап «Тур де Ски» проходит в Италии, в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме, с 28 декабря по 4 января.