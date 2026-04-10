Коростелев: «Не хватило лишнего месяца до Олимпиады, чтобы привыкнуть к скоростям»

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан, подвел итоги своего выступления на Олимпийских играх 2026 года в Италии, где он дважды был близок к подиуму, и рассказал о сложностях адаптации к международным стартам после допуска в нейтральном статусе.

«В целом неплохо, классно. В некоторых гонках все было довольно близко к подиуму, но необходимо понимать, что на Олимпийские игры все мы едем за медалями. Хотелось добыть немного металла, ха-ха», — поделился спортсмен в интервью ОКР.

Говоря об адаптации к международному уровню, Коростелев признал, что времени оказалось недостаточно. «Скажем так, не хватило лишнего месяца до Олимпийских игр. Было необходимо привыкнуть к скоростям, манере поведения в гонках – ко всему. Вроде бы, это один вид спорта, но есть детали, которые отличаются. Ты понемногу понимаешь их, и результаты начинают улучшаться», — объяснил лыжник.

Коростелев также отметил разницу в атмосфере между этапами Кубка мира и Олимпиадой. По его словам, на Игры зрители идут за особенной праздничной атмосферой глобального спортивного события. Несмотря на все сложности, он подчеркнул, что российские лыжники показали силу. «Просто дайте нам немножко времени – привыкнем», — резюмировал спортсмен.