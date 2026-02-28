news_header_top
Коростелев не прошёл квалификацию в спринте в Фалуне

Савелий Коростелев не сумел преодолеть квалификацию в спринте коньковым стилем на этапе Кубка мира в шведском Фалуне. В четвертьфинал вышли 30 спортсменов с лучшими результатами.

Лучшее время показал норвежец Йоханнес Клебо, преодолев дистанцию 1,4 км за 2 минуты 33,9 секунды. Коростелев занял 50-е место, уступив лидеру 10,8 секунды.

22-летний лыжник Коростелев — двукратный чемпион мира среди юниоров, двукратный чемпион России и многократный призёр национальных первенств. На Олимпийских играх 2026 года он также не смог выйти в четвертьфинал спринта классическим стилем.

Этап Кубка мира в Фалуне завершится 1 марта. В заключительный день соревнований лыжники выйдут на старт скиатлона. Россияне выступают в нейтральном статусе.

