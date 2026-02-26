news_header_top
26 февраля 2026 15:00

Коростелев не примет участия в финале Кубка России по лыжным гонкам

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Савелий Коростелев пропустит чемпионат России и финал Кубка из-за участия в Кубке мира в Норвегии. Об этом сообщила глава федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе.

– Савелий Коростелёв и Дарья Непряева приедут на финал Кубка России?

– Савелий – нет, Даша – да. Коростелёв не успеет, он поедет полтинник в Холменколлене. На финал Кубка мира в США не поедем. Планы такие были, но подумали и решили, что столько денег палить достаточно бессмысленно. Если бы кто‑то боролся за первое место в общем зачёте Кубка мира и надо было туда ехать, то в этом был бы резон, – цитирует Вяльбе «Матч ТВ».

Ранее старший тренер сборной России по лыжным гонкам Игорь Сорин заявлял, что Коростелев и Непряева примут участие на этапе Кубка мира в Фалуне (Швеция) 28 февраля и 1 марта.

Савелий Коростелев примет участие в лыжном марафоне на 50 км среди мужчин в рамках Кубка мира в норвежском Холменколлене, который пройдет 14 марта.

#лыжные гонки #Савелий Коростелев #кубок мира
