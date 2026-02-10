Коростелев не попал в четвертьфинал классического спринта на Зимней Олимпиаде в Италии

Фото: телеграм-канал Савелия Коростелева

Российски лыжник Савелий Коростелев, выступающий на домашних соревнованиях за регион Татарстан, не смог попасть в топ-30 лучших и не прошел квалификацию четвертьфинала в спринте в «классике» на Олимпиаде-2026.

Коростелев пришел к финишу 35-м, показав результат в 3.19,8. От лидера гонки норвежца Йоханнеса Клебо россиянин отстал на 12, 5 секунд. Второе место занял американец Бен Огден, третье – француз Жуль Шаппа.

Ближайшее участие российских лыжников на ОИ-26 пройдет в раздельном старте свободным стилем 12 (женщины) и 13 (мужчины) февраля.

Зимние Олимпийские игры-2026 проходят в Италии с 6 по 22 февраля. В рамках Игр участие принимают 13 российских спортсменов в нейтральном статусе в семи индивидуальных видах спорта .