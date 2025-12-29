Коростелев назвал лучшего лыжника России, и объяснил почему это не Большунов

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник, представитель Республики Татарстан Савелий Коростелев, обладатель Кубка России сезона 2024/2025, назвал своим ответом на вопрос о сильнейшем лыжнике страны. Им, по его мнению, является лидер текущего общего зачета Кубка России Сергей Ардашев.

«У нас дома 30 или 35 гонок за сезон. Устюгов не всегда присутствует, а Большунов участвует во всех этапах. Я несколько раз побеждал его за эти годы. Его форма? Не самая лучшая на данный момент. Лучший российский лыжник сегодня? Ардашев (смеётся)», — приводит слова Коростелёва издание Fondo Italia.

Ардашев действительно доминирует в Кубке России: он возглавляет общий зачёт с 694 очками, что вдвое больше, чем у ближайшего преследователя. Эти слова Коростелёв произнёс в ходе своего выступления на престижном международном «Тур де Ски».