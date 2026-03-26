Коростелев: «Мы не должны требовать отстранения американцев - это глупо»

Российский лыжник, представляющий Республику Татарстан на внутренних соревнованиях, Савелий Коростелев рассказал о взаимоотношениях с норвежцами на Кубке мира. Также он считает, что спорт должен оставаться вне политики

«Норвежцы сначала относились с настороженностью, сейчас все окей. С остальными сразу был хороший диалог. Спрашивали, будет ли ещё кто‑нибудь из российских лыжников, то есть какого‑то негатива сразу не было.

Мы не должны требовать отстранения американцев – это глупо. Спорт должен объединять и быть вне политики», – заявил Коростелев в эфире «Матч ТВ».

22-летний спортсмен завоевал единственную бронзовую медаль в гонке с раздельным стартом на 10 км классическим стилем на этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия) и завершил сезон на 15-м месте в общем зачете с 800 очками.

Савелий Коростелев один из немногих российских лыжников, получивший допуск к международным стартам и принявший участие в зимних Олимпийских играх-2026 в Италии.