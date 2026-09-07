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На главную ТИ-Спорт 7 сентября 2026 17:54

Коростелев и Непряева выиграли серебро на турнире по лыжероллерам в Италии

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Коростелев и Непряева выиграли серебро на турнире по лыжероллерам в Италии
Фото: соцсети Савелия Коросталева

6 сентября в итальянском Тоблахе прошла индивидуальная гонка на 10 км (разделка) в рамках этапа Кубка Италии по лыжероллерам. Оба наших лидера — Дарья Непряева и Савелий Коростелев — финишировали с одинаковым вторым местом, уступив победу представителям сборной Италии.

У женщин чемпионкой стала Мария Джизмонди (24:39.5). Непряева проиграла ей 23.6 секунды, а замкнула тройку Ирис Пинтер (+38.4).

У мужчин Давиде Грац показал лучшее время (22:51.9). Коростелев отстал всего на 2.2 секунды, а бронза досталась Элиа Барпу с отрывом +2.9.

#Савелий Коростелев
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