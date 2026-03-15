Коростелев и Непряева против скандинавов: Кубок мира без России стал междусобойчиком

Марафон в Осло обнажил: без России Кубок мира превратился в открытый чемпионат Норвегии. Коростелев и Непряева в одиночку пытались навязать борьбу тактическим союзам скандинавов, доказав, что без наших атлетов интрига в лыжах мертва. О том, как россияне выживали в тумане Осло и почему FIS пора признать реальность, – в материале «ТИ-Спорта».





Норвежский междусобойчик даже в отсутствие Клебо и успех биатлонной школы

Мужской марафон на 11-м этапе Кубка мира по лыжным гонкам в Осло завершился довольно неожиданно, хотя предпосылки к этому были. В итоге победу одержал биатлонист Эйнар Хедегарт. Марафон показал, что навыки работы в рваном темпе отлично переносятся на длинные лыжные дистанции. Хедегарт не пытался доминировать всю гонку, а просто дождался финишного створа, где его базовая резкость оказалась выше, чем у классических дистанционщиков вроде Харальда Амундсена и Мартина Нюэнгета. Этот результат подтверждает тренд: чистым лыжникам становится все труднее конкурировать с атлетами, имеющими опыт в смежных дисциплинах, где критически важна взрывная работа на фоне усталости.

При этом общая картина в Осло осталась прежней – сборная Норвегии продолжает удерживать контроль над Кубком мира за счет огромной скамейки запасных. Даже в отсутствие травмированного Йоханнеса Клэбо, который пропустил вчерашний старт из-за падения в спринте и легкого сотрясения мозга, норвежцы оккупировали почти всю первую десятку. Когда международные старты по факту превращаются в состязание внутри одной команды, интрига для массового зрителя начинает исчезать. Марафон в Осло стал очередным подтверждением того, что без реальной внешней конкуренции лыжные гонки рискуют превратиться в локальный скандинавский междусобойчик.

Коростелев – единственный, кто до последнего остался в норвежском «облаке» лидеров. Но для конкуренции нужна командная работа

Старт марафона в Осло прошел по классическому сценарию: пелотон не форсировал события, а лидеры экономили силы, периодически меняясь местами. Плотный туман, характерный для этих мест, добавил гонке атмосферности, но не помешал Савелию Коростелеву уверенно закрепиться в районе первой десятки. Попытки Нюэнгета и Матиса Деложа уйти в отрыв на 7-м километре выглядели скорее как разведка боем – группа быстро ликвидировала просвет, не позволив беглецам разрушить общий ритм.

Критический момент наступил во время массовой смены лыж. В то время как большинство лидеров, включая Коростелева, заехали в боксы одновременно, тактическая хитрость Ивера Андерсена едва не перевернула ход гонки. Коварный норвежец обновил инвентарь кругом ранее и за счет этого получил «чистый воздух» и преимущество в 20 секунд. Пока группа разбиралась с перестроениями после сервиса, Андерсен уже вовсю использовал свежие лыжи.

В этот момент камеры зафиксировали лицо Савелия: стало очевидно, что поддержание темпа на последних кругах дается ему через силу. Группа преследования, состоящая из восьми норвежцев, Коростелева и француза Виктора Ловера, начала постепенно сокращать отставание от Андерсена, но этот процесс шел медленнее, чем ожидалось. К сожалению, именно на финальном круге запас сил россиянина подошел к концу. Резкое отставание от лидирующей пачки подтвердило опасения: марафонская дистанция в Осло требует специфической выносливости, которой на этот раз Савелию не хватило для финишной разборки.

После гонки он признал, что это был его максимум:

«Очень тяжело. Пытался контролировать ситуацию, но на пятом кругу понял, что на шестом будет очень тяжело, ха-ха. Пятый круг еще вытерпел в подъем, а дальше спусковая часть. Вроде было нормально, но уже при переходе на шестой круг почувствовал каменные ноги. И уже где-то в начале – середине этого длинного подъема я уже все, я не мог просто вытолкнуться. Перебирал ногами как мог и в конце уже пытался унести ноги от толпы, которая шла сзади, потому что топ-10 явно лучше, чем топ-20. Справедливо ли 10-е место? Думаю, максимально справедливо. Оттерпел, у меня все еще потряхивает ноги – сколько минут прошло после финиша, 20-25?» – приводит слова Коростелева Sports.

Итоговое место российского лыжника — это объективный срез текущей ситуации. Когда после схода Ловера борьба за медали превратилась в очередной внутренний спор норвежцев, Савелий остался единственным, кто до последнего навязывал конкуренцию их доминированию. Победа биатлониста Хедегарта над Амундсеном и Нюэнгетом стала эффектной точкой в гонке, но для российского болельщика важнее то, что Коростелев финишировал сразу за основной группой лидеров. Для дебюта в элитном марафоне такой результат выглядит более чем солидно.

Это закономерный итог противостояния 22-летнего одиночки и отлаженной норвежской машины. Другой вопрос, насколько такая «объективность» нужна FIS, ведь о честном соперничестве речи не идет. Тем не менее для взрослого дебюта в Осло результат Савелия выглядит достойно. Он подтверждает: при должной поддержке команды и набранном в нынешнем сезоне опыте борьба за пьедестал на таких дистанциях станет для Коростелева привычным делом.

Непряевой еще нужно много работать над «физикой» и выносливостью

Женская гонка на 50 км прошла по схожему сценарию, но с еще большим преимуществом скандинавок. Судьба золота тут решилась досрочно: шведка Фрида Карлссон ушла в сольный отрыв, в то время как за ее спиной развернулась борьба за остальные медали. В спринтерской дуэли на финишной прямой Линн Сван опередила Йонну Сундлинг – у Швеции весь пьедестал. Из-за плотного тумана зрители увидели развязку только на последних метрах, когда шведская троица уже делила призовые места.

Для Дарьи Непряевой гонка стала испытанием на выносливость. Она завершила марафон 17-й, отстав от лидера на 3,5 минуты. Основной проблемой стал плотный график: два «полтинника» менее чем за месяц оказались чрезмерной нагрузкой для нашей молодой спортсменки. На последних километрах Дарья заметно потеряла в скорости, не сумев удержаться за основной группой преследователей. Тем не менее для нее этот старт стал важным опытом работы на пределе в условиях жесткой конкуренции Кубка мира.

FIS пора возвращать на соревнования полноценную российскую команду, иначе это не похоже на честный спорт

Итоги этапа в Осло оставляют двоякое впечатление. С одной стороны, мы видим, что российские лидеры остаются в обойме и способны бороться за топ-10 даже в условиях плотной конкуренции с куда более опытными лыжниками. С другой стороны, очевидно, что без полноценного командного участия россиянам приходится тратить слишком много энергии на решение тактических задач в одиночку. Результаты Савелия и Дарьи подтверждают: потенциал есть, но для борьбы за медали на постоянной основе нужны равные условия.

И дело здесь не только в справедливости, но и в выживании мировых лыжных гонок как коммерческого продукта. FIS сама загнала себя в ловушку: пытаясь гнуть линию с политической повесткой, чиновники столкнулись с падением зрительского интереса к гонкам. Когда интрига сводится к вопросу «кто из десяти норвежцев сегодня окажется быстрее», лыжи теряют глобальную привлекательность. Пример Коростелева, который в одиночку оживил трансляцию в Осло, стал подтверждением того, что зрителям нужно противостояние разных систем и школ, а не очередной внутренний чемпионат одной страны.