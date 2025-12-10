news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 10 декабря 2025 13:31

Коростелев и Непряева получили нейтральный статус от FIS и примут участие в Кубке мира

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев и Непряева получили нейтральный статус от FIS и примут участие в Кубке мира
© Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющие Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях, официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой FIS.

Благодаря этому решению спортсмены получили возможность выступить на третьем этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также сообщала, что Савелий Коростелев уже отправился в Швейцарию для ожидания получения нейтрального статуса и дальнейшего участия в соревнованиях в случае положительного решения.

#лыжные гонки #сборная России
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

МРОТ в Татарстане в 2026 году: размер, и как повлияет на зарплаты и пособия

9 декабря 2025
«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

«За прошлое нападение на Шевырёву мне заплатили»: в Казани продлили арест

9 декабря 2025