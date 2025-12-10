Коростелев и Непряева получили нейтральный статус от FIS и примут участие в Кубке мира

© Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российские лыжники Савелий Коростелев и Дарья Непряева, представляющие Республику Татарстан на внутрироссийских соревнованиях, официально получили нейтральные статусы для участия на международных соревнованиях под эгидой FIS.

Благодаря этому решению спортсмены получили возможность выступить на третьем этапе Кубка мира, который пройдет в швейцарском Давосе с 12 по 14 декабря.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе также сообщала, что Савелий Коростелев уже отправился в Швейцарию для ожидания получения нейтрального статуса и дальнейшего участия в соревнованиях в случае положительного решения.