Коростелев и Непряева дебютировали на Кубке мира без блеска. Почему это не проблема

Российские лыжники официально вернулись на международную арену – в Давосе на Кубке мира обошлось без сенсаций, а дебют Коростелева на 52-м месте даже вызвал много критики в России. «ТИ-Спорт» разбирается, чист ли на руку FIS, из-за чего дебют получился смазанным и почему это не должно быть проблемой.





Фото: flgr.ru

Норвежцы были не против возвращения россиян, но у этого есть понятное объяснение

Очень важным вопросом было, как россиян встретят уже непосредственно на лыжной трассе. Большие надежды, что все пройдет без сучка и задоринки, подавали высказывания даже норвежцев, которые не слишком-то изначально ждали россиян на Кубке мира.

Перед самими соревнованиями норвежские лыжники соревновались в публичной френдли-дипломатии. Они рассказывали, что видят в Савелии Коростелеве хорошего человека и сильного лыжника, выигравшего все в России, а любые политические вопросы забыли.

«Я с нетерпением жду, чтобы увидеть, что Коростелев сможет показать, и желаю ему, как и всем другим (нейтральным атлетам), добро пожаловать. Я уже видел его, и встреча была приятной», – говорил Йоханнес Клебо.

Эйнар Хедегарт говорил, каким приятным оказался Савелий. Судя по всему, у норвежцев в сознании образ злого россиянина, который разбивается о реальный опыт.

«Я знаю, что Короcтелев был очень хорош. Он выиграл все майки в Кубке России в прошлом году, где у него было много сильных соперников. Я немного с ним поговорил, и он кажется очень приятным человеком – экстравертом и легким в общении. Может ли он стать серьезным соперником? Не сомневаюсь, что на него нужно обращать внимание», – утверждал Хедегарт.

Казалось, одно дело – говорить о приятных впечатлениях от общения с вернувшимися россиянами и совсем другое – вести себя уважительно и подобающе во время гонки.

© Рамиль Гали / «Татар-информ»

Однако последний вопрос, которым задался Хедегарт, стал ключевым. К сожалению, Савелий Коростелев не навязал действительно серьезных проблем записным лидерам. Более того, он выступил значительно слабее, чем ожидали . Все-таки это победитель Кубка России прошлого сезона. Но в итоге наши лыжники пока не предложили записным лидерам никаких трудностей, из-за которых те могли бы сорваться и вновь сбиться за отторжение россиян на соревнованиях.

Наши отобрались на Олимпиаду, но…

Можно, конечно, себя убедить, что худшее за 10 лет выступление в личном спринте лыжника Йоханнеса Клебо как-то связано с тем, что на трассе появился Савелий Коростелев и своими действиями нарушил все планы звездного норвежца. Однако в сухом остатке Савелий показал весьма посредственные результаты.

В спринте свободным стилем российский лыжник не сумел войти в топ-30 квалификации. Коростелев стал лишь 52-м, преодолев дистанцию за 2.28,15, и проиграл лидеру 8,32 секунды. А в воскресенье россиянин завершил индивидуальную гонку (10 км) свободным стилем только двадцать пятым, показав результат 24:01.

Стоит ли говорить, что среди стран, чьим лыжникам Савелий уступил, значатся Латвия, Эстония и даже Китай, который в этой дисциплине вообще никогда звезд с неба не хватал.

У женщин Дарья Непряева в личном спринте свободным стилем финишировала 39-й, уступив победительнице 9,67 секунды. Дистанцию в 1,2 км она пробежала за 2 минуты 48,26 секунды.

А на второй день в гонке с раздельным стартом наши ребята выступили куда интереснее, пусть и без прорывов. Дарья Непряева финишировала на 20-й позиции, преодолев дистанцию 10 км свободным стилем за 27.45,2 и отстав от победительницы – норвежки Каролине Симпсон-Ларсен на 1.10,2.

Фото: соцсети лыжных гонок «НА ЛЫЖИ!»

Несмотря на результаты без сенсаций, оба наши представителя выполнили необходимый квалификационный норматив и формально отобрались на Олимпийские игры в Милане. Коростелев получил квоты на участие в раздельной гонке, скиатлоне и марафоне на Олимпиаде в Италии.

Насколько это можно считать официальной путевкой в Милан – вопрос открытый. Фактическое участие российских атлетов в Играх-2026 по-прежнему под большим вопросом: еще много бюрократии и процесс отбора МОК по своим критериям для нейтральных спортсменов.

Другой вопрос с многоточием, а насколько вообще в FIS и МОК рассчитывали, что отобранные ими лыжники с ходу будут конкурентоспособными? С одной стороны, у мужчин все логично, Савелий – действующий победитель Кубка России прошлого сезона. У женщин же выбор Дарьи Непряевой не самый очевидный. В FIS не дали нейтральный статус, например, Сергею Ардашеву без объяснения причин. Без приглашения оказалась сильная российская лыжница Вероника Степанова, а Александр Большунов даже не рассматривался.

Заговор искать не будем, но и избавиться от ощущения, что в Международной федерации лыжного спорта выбрали путь наименьшего трения, сложно. Можно предположить, что в FIS выбрали тех российских лыжников, которые изначально никого раздражать из действующих лидеров не будут. Так они и проблему с сопротивлением северных соперников обошли – мало кто видел в Савелии и Дарье конкурентов с первых гонок, и вердикт CAS выполнили. Все остались довольны.

Результаты не порадовали, но у этого есть несколько объяснений

Да, места вне 30 лучших лыжников в спринте – далеко не самые приятные результаты после возвращения. Но обрушиваться с критикой на ребят после их первого же этапа Кубка мира смысла не видим.

Если взвесить все факторы, с которыми предстояло бороться Савелию и Дарье после возвращения на международные соревнования, то взаимоотношения с норвежцами и другими коллегами были далеко не самой большой трудностью.

Главным испытанием в Давосе для россиян стала высота 1560 метров над уровнем моря в сочетании с высокой влажностью. Как отметила Непряева в телеграм-канале «Комитет спортсменов», дышать было крайне трудно, а гонка прошла невероятно тяжело. В России лыжные гонки на такой высоте просто не проводятся, и опыта подобных стартов у наших спортсменов почти нет. Разве что в Сочи могли бы проходить соревнования в похожих условиях, но трассу в Красных полянах ФЛГР почему-то не рассматривает.

Из других трудностей, принципиально другой оказалась и сама спринтерская трасса в Давосе: два коротких круга по 600 метров, что непривычно для российских спортсменов. У нас такие конфигурации практически не используются – обычно дистанции длиннее, от 1500 метров. Это меняет всю динамику и тактику гонки. Если в России на спринте еще можно успеть сломать палку, получить новую и догнать соперников, то на Кубке мира подобное исключено – темп здесь предельно высок с самого старта.

Фото: flgr.ru

Отличаются и внешние условия, к которым наши лыжники просто не привыкли: снег, скольжение, темп гонки. Как еще два года назад предупреждал тренер Юрий Бородавко, на Кубке мира бегут намного быстрее – фактически как в России на удвоенной скорости. К этому нужно адаптироваться. Отдельный вопрос – лыжи без фтора. Специалист Евгений Уфтиков, готовивший инвентарь в Давосе, безусловно, знает свое дело, но спортсменам требуется время, чтобы привыкнуть к новым ощущениям. Впрочем, ни Непряева, ни Коростелев на лыжи после квалификации не жаловались, что говорит о хорошей подготовке инвентаря.

«Сегодня я по-настоящему узнала и прочувствовала, что такое настоящий спринт, – мне это понравилось. Приехав сюда позавчера из Чусового и выйдя покататься всего один раз, без каких-либо специальных работ (последняя скоростная работа была на масс-старте в Тюмени), я знатно «прикурила» – так тяжело мне еще не было.

Старт на высоте 1600 метров, быстрый снег, сильные соперницы – все новое и невероятно интересное. Это огромный рост и настоящий скачок вперед. Сегодня я стала сильнее, чем вчера», – написала Непряева в социальных сетях.

Наши лыжники прибавляют от гонки к гонке. Дальше должно быть еще лучше

Но самым главным противником ребят в Швейцарии стал дебютный мандраж. Особенно для Коростелева, который перед стартом активно общался с прессой, стараясь сохранять позитив. Для обоих этот этап Кубка мира стал первым в карьере, а ожидания от них, как от лидеров российского спорта, были огромными. Теперь, когда главный дебют состоялся, можно сбросить этот груз и бежать свободнее. В коньковой разделке, например, ребята пробежали уже получше. Прогресс виден: Савелий и Дарья присмотрелись к местности, почувствовали трассу и пробежали уже иначе.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Савелий, как обычно, оптимизма не теряет. Уже после дебюта он пообещал, что дальше будет лучше.

«Буду готовиться к «Тур де Ски», особенно к этапам в Италии. Надеюсь, там будет лучше, чем сегодня. Какие цели на Олимпийские игры? Конечно, медаль, но трудно сказать, в какой именно гонке. Но я надеюсь на это», – приводит слова Коростелева VG.

Очевидно, что ребята только за один этап подтянули в результатах и уже в Италии на «Тур де Ски» должно быть только лучше. Однако чудес с ходу ждать не стоит, места в десятке сильнейших или подиумы могут прийти, но, возможно, только к концу сезона.

