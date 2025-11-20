Коростелев и Ардашев взяли золото и серебро на «Хибинской гонке»

Фото: "Татар-Информ" / Эрик Добролюбов

Татарстанский лыжник, действующий обладатель Кубка России Савелий Коростелёв одержал уверенную победу на десятикилометровой дистанции классическим стилем на Всероссийских соревнованиях «Хибинская гонка», проходивших в Мурманской области. Время победителя составило ровно 25 минут 40 секунд.

Второе место досталось другому представителю Татарстана Сергею Ардашеву, который уступил чуть больше двадцати шести секунд, закончив гонку за 25 минут 46,1 секунды. Бронза ушла Илье Семикову из Республики Коми, чей результат составил 26 минут 2,1 секунды.

Соревнования «Хибинская гонка — 2025» продолжатся до 23 ноября. А с 26 ноября по 5 декабря пройдет Кубок России – 2025/2026