Коростелев финишировал пятым в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, финишировал пятым в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Победу одержал Йоханнес Клебо, вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим – Эмиль Иверсен.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В программе разыгрывается 116 комплектов наград. На Играх выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта, они участвуют в нейтральном статусе.