news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 21 февраля 2026 15:32

Коростелев финишировал пятым в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026

Читайте нас в
Телеграм
Коростелев финишировал пятым в масс-старте на 50 км на Олимпиаде-2026
Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев, представляющий Татарстан на внутренних соревнованиях, финишировал пятым в мужском масс-старте на 50 км классическим стилем на зимних Олимпийских играх – 2026 в Италии.

Победу одержал Йоханнес Клебо, вторым стал Мартин Нюэнгет, третьим – Эмиль Иверсен.

Олимпийские игры – 2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо проходят с 6 по 22 февраля. В программе разыгрывается 116 комплектов наград. На Играх выступают 13 российских спортсменов в семи видах спорта, они участвуют в нейтральном статусе.

#Савелий Коростелев #лыжник #олимпиада
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

Финалисты «Батырлар. Герои Татарстана» представили проекты Минниханову

20 февраля 2026
Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

Участники «Батырлар. Герои Татарстана» представили систему укрытий для защиты Казани

20 февраля 2026