Коростелев: «Если заплатят миллиард долларов за смену гражданства, какой дурак откажется»

Савелий Коростелев

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Российский лыжник, представитель сборной Республики Татарстан Савелий Коростелев высказался о возможности смены спортивного гражданства за большие деньги.

По словам Коростелева, за миллиард долларов сменить спортивное гражданство согласится каждый.

«Блин, если тебе заплатят миллиард долларов за переход, какой дурак не согласится (смеется)?» – сказал лыжник.

Также лыжник ответил на вопрос о патриотизме, указав, что в душе все равно останется русским.

«В душе-то я русским останусь. Может, я там нашу страну пропагандировать буду», – объяснил Савелий.

Спортсмен подытожил, указав, что пока не хочет никуда переходить.

«Везде есть лазейки (улыбается). А про абстрактный миллиард – это можно сравнить с любой сферой. Вряд ли кто-то бы отказался. Но вообще я не хочу, пока не хотел никуда переходить и не планирую. Если бы я хотел, я бы этим занялся. Логично?» – передает слова Коростелева «Чемпионат».

Напомним, Савелий Коростелев набрал больше всех баллов и стал первым на общем зачете Кубка России 2024/25 –1105. На Чемпионате России лыжник стал четвертым, заработав две серебряные медали и одну бронзовую. Победителем первенства стал Александр Большунов, также представляющий Республику Татарстан. На его счету три золотых и одна серебряная медаль.