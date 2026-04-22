На главную ТИ-Спорт 22 апреля 2026 13:17

Коростелев: «Через 10 лет никто не вспомнит, что иностранцы побеждали без россиян»

Фото: Федерация лыжных гонок РТ

Российский лыжник Савелий Коростелев считает, что период отстранения российских спортсменов от международных соревнований вскоре забудется. По его словам, в истории останутся только имена победителей.

«К сожалению, наши спортсмены долгое время были отстранены, только сейчас потихоньку начинается период возвращения. Но через 10 лет никто не будет вспоминать, что в какой-то момент не хватало наших атлетов», — приводит слова Коростелева «РИА Новости Спорт».

В качестве примера он привел победу Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира, когда норвежцы пропустили половину этапов из-за COVID-19. «Кто-то помнит это? Нет. В истории осталась победа Александра Большунова в общем зачёте. Здесь то же самое, к сожалению», — добавил лыжник.

Владимир Путин наградил орденами трех татарстанцев

