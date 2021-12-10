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Ру Тат
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Здоровье
10 декабря 2021  10:23
Эвелина Киселёва

Коронавирусом заболели еще 185 татарстанцев

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В Татарстане за сутки выявили 185 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 185 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию — 40 229 случаев», — сообщила спикер.

За сутки проведено 12 тыс. тестов на коронавирус. Под наблюдением врачей остаётся 13 тыс. жителей с признаками ОРВИ или континенты с Covid-больными.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 176 татарстанцев.

#коронавирус #статистика
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