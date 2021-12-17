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Ру Тат
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Здоровье
17 декабря 2021  12:16
Эвелина Киселёва

Коронавирусом заболели еще 108 татарстанцев

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В Татарстане за сутки выявили 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом рассказали в пресс-службе Минздрава Татарстана.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 108 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. По нарастанию – 41 388 случаев», – отметили в ведомстве.

Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила, что за сутки проведено более 12 тыс. ПЦР-тестов на коронавирус.

Главный эпидемиолог, специалист по иммунопрофилактике Минздрава РТ Дмитрий Лопушов  добавил, что за сутки от коронавируса вылечились 116 татарстанцев, всего 34 314.

#коронавирус #статистика
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