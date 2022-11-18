Коронавирусом за сутки заразились 103 татарстанца, столько же людей выздоровело

В Татарстане за сутки выявили 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

«За истекшие сутки в республике зарегистрировано 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией. С нарастанием на сегодня – 189 527 случаев», – сообщила спикер.

Любовь Авдонина добавила, что за прошедшую неделю заболеваемость коронавирусом ниже предыдущей на 16,7%.

Заместитель министра здравоохранения РТ Владимир Жаворонков добавил, что от коронавируса за сутки выздоровело 103 жителя.