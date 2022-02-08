Коронавирусом в Татарстане заразились еще 1241 человек

В Татарстане за минувшие сутки коронавирусом заболели 1241 человек, среди которых двое заразились за пределами республики.

«230 человек госпитализировано, 1011 получают лечение на дому», — сообщают в Минздраве РТ.

Как отмечают в ведомстве, среди заболевших детей до 18 лет — 216 человек. Больше всего случаев приходится на Казань (630), в Набережных Челнах выявили 178 больных. В районах наибольшее количество заболевших зарегистрировано в Заинском (82), Елабужском (50), Алексеевском (44), Зеленодольском (33), Актанышском (30), Нижнекамском и Апастовском (29).

В Татарстане с начала пандемии зарегистрировано 57 250 случаев Covid-19, за весь период выздоровели 41 024 человека, за минувшие сутки — 565.

Вакцинацию прошли 2 420 812 человек (прирост 4 400), из них 1 894 126 сделали вторую прививку. Ревакцинировались 205 835 человек.

Жертвами коронавируса стали шесть татарстанцев: мужчина 1940 года рождения и четыре женщины, родившиеся в 1932, 1937, 1946, 1944 и 1955 годах. Из-за последствий коронавируса за время пандемии скончались 1633 жителя республики.