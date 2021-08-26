Ковид и мозг: как вирус влияет на человеческий разум

Переболевшие Covid-19 нередко отмечают ухудшение памяти, рассеянность, депрессию и даже панические атаки. Каким образом вирус влияет на функции мозга, рассказывают эксперты.

В случае средней тяжести болезни последствия сравнимы с инсультом Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

Вирус снижает IQ на 7 пунктов

Тревожные итоги исследования более 10 тысяч переболевших коронавирусом были опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet. Ученые обнаружили, что даже при легком течении болезни коронавирус негативно влияет на способность человека логически рассуждать, планировать и концентрировать внимание. В случае средней тяжести болезни последствия сравнимы с инсультом. У тех, кто был подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких, снижение результатов мозговой деятельности оказалось эквивалентно семи пунктам IQ.

Ученые обнаружили, что даже при легком течении болезни коронавирус негативно влияет на способность человека логически рассуждать, планировать и концентрировать внимание Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Пациенты жалуются на тревожность, плаксивость, раздражительность»

«Коронавирусная инфекция оставляет после себя множественные осложнения практически на все органы и системы, включая нервную», – подтверждает результаты исследования терапевт, главный врач клиники «Медэксперт» Ленар Бикбаев. Основной пласт жалоб в части нервной системы, с которыми к нему приходили пациенты, переболевшие коронавирусом, сводится к следующему:

сильное ухудшение памяти

ухудшение концентрации

рассеянность

плохой сон

головокружение

головные боли

«Нередко пациенты жалуются на повышенную тревожность, плаксивость, раздражительность, становятся вспыльчивыми, начинают вести себя несвойственно. Имел место случай, когда человек, который до этого всем был известен, как одна персона, перенеся коронавирус, становился совсем другим. То есть это сказалось на его личности, поведенческих мотивах», – рассказывает врач.

Ленар Бикбаев: «Коронавирусная инфекция оставляет после себя множественные осложнения на практически все органы и системы, включая нервную» Фото: © Лина Саримова / ИА «Татар-информ»

Слова Ленара Бикбаева подтверждает известный российский психиатр Илья Слободчиков, который лично ощутил на себе влияние коронавируса: болезнь довела его до сложных панических атак.

«Опираясь на личный опыт и работу с пациентами, могу подтвердить, что вся эта история не очень хорошо влияет на нервную систему: высокая утомляемость, приступы слабости, ослабевшая память, депрессивные состояния, – комментирует психиатр. – При этом не могу сказать, что вирус способен разрушить базовые структуры личности. Подобное происходит, когда человек оказывается на пороге жизни и смерти: выйдя "оттуда", он может сильно поменяться».

«Любой инфекционный агент имеет токсическое действие на нервную систему»

Как поясняет Ленар Бикбаев, сильное влияние на когнитивные функции мозга в первую очередь может объясняться гипоксией (кислородным голоданием): «Если ковид перенесен в средней или тяжелой формах, то это, как правило, пневмония. В свою очередь, пневмония – это дыхательная недостаточность и состояние кислородного голодания абсолютно всех органов».

Сильное влияние на когнитивные функции мозга в первую очередь может объясняться гипоксией (кислородным голоданием) Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Вместе с тем доказано, что любой инфекционный агент, будь то бактерия или вирус, имеет токсическое действие на ЦНС и периферическую нервную систему. Также нарушения в функционировании органов могут стать следствием антиковидной терапии: когда болезнь протекает в средней и тяжелой формах, во время лечения применяются такие токсичные препараты, как цитостатики, несколько групп антибиотиков, сильная противовирусная терапия. К сожалению, эти препараты обладают побочными эффектами», – объясняет терапевт.

Ноотропы и нейропротекторы идут на помощь

Учитывая обстоятельства, частные клиники начали вводить программы реабилитации для переболевших коронавирусом (по словам Бикбаева, их востребованность в последнее время растет). Для государственных клиник введены специальные рекомендации по реабилитации от Минздрава, они также могут направить пациента на восстановление в санаторий.

В целом курс реабилитации направлен на выявление изменений после перенесенной болезни – путем лабораторных исследований, а затем на их успешное нивелирование. Реабилитация же по неврологической части включает в себя несколько направлений.

Частные клиники начали вводить программы реабилитации для переболевших коронавирусом Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Первое – фармакологическое. Это применение ноотропов, нейропротекторов, антиоксидантов, сосудистых препаратов, улучшающих питание головного мозга, доставку кислорода, улучшение межнейронной передачи импульсов. Второе – обучающие методики: разгаданный кроссворд, сканворд, головоломка, судоку. Это помогает восстановлению нейронных связей, – рассказывает терапевт. – Иногда требуется помощь психиатра или психолога, и пациент направляется к нему».

Можно взяться за восстановление когнитивных функций самому. Для этого подойдет дыхательная гимнастика (цигун или по Стрельниковой), тренировка головного мозга (решение головоломок), а также ЛФК. В целом врач рекомендует пройти после болезни элементарный чек-ап, а потом, если есть возможность, отдохнуть хотя бы в санатории.

Человечество выйдет из пандемии массово оглупевшим?

Учитывая масштабы распространения коронавируса и количество переболевших, не получится ли так, что человечество выйдет из этой пандемии массово оглупевшим? Мы спросили об этом практикующих специалистов.

Можно взяться за восстановление когнитивных функций самому. Для этого подойдет дыхательная гимнастика, тренировка головного мозга, а также ЛФК Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Может быть, это покажется немного резковатым, но это факт: человечество и так не сильно умно. Сильно глупеть ему, прямо скажем, некуда. Мы, к сожалению, выйдем из этой истории с одним очень неприятным последствием: общий уровень тревожности вырастет еще на несколько пунктов», – считает психиатр Илья Слободчиков.

«Думаю, такого эффекта не будет. Во-первых, не на всех болезнь сказывается таким образом, во-вторых, она отражается на тех, у кого функционал нервной системы и без того был «не очень». В целом надеюсь, что мы не оглупеем всем миром и останутся еще светлые умы, которые возьмут на себя ношу движения к прогрессу», – резюмирует Ленар Бикбаев.

Лина Саримова, sntat.ru

Фото на анонсе: Рамиль Гали