«Коронавирус никуда не ушел»: в Челнах усилят антиковидные меры на 23 Февраля

На фоне роста заболеваемости коронавирусом и ОРВИ в Набережных Челнах будут усилены профилактические и дезинфекционные меры при праздновании Дня защитника Отечества. Об этом на аппаратном совещании сообщил главный санитарный врач города Ильгизар Бариев.

«Коронавирус никуда не ушел. Заболеваемость продолжает регистрироваться. По постановлению главного санитарного врача регламентировано при проведении массовых мероприятий усилить профилактические и дезинфекционные меры безопасности», — отметил докладчик.

За прошедшую неделю было зарегистрировано 4 185 случаев ОРВИ, в том числе 19 случаев гриппа. Показатель заболеваемости среди детей составляет 52%. Показатели заболеваемости по коронавирусу в Челнах также продолжают расти. Лабораторно подтвержденных случаев на 22 больше, чем за прошедшую неделю. Это выше среднереспубликанских значений на 2,8%. «По коронавирусу растем», — сказал Бариев.

Массовые мероприятия и корпоративы в Автограде отменять не будут, прокомментировал мэр Наиль Магдеев.

«У нас объекты с массовым пребыванием граждан, в том числе и детей, поэтому все мероприятия, которые определены, они общеизвестные, их нужно выполнять. Безусловно, будут проведены мероприятия, связанные с празднованием Дня защитника Отечества. Я думаю, что и в трудовых коллективах будут поздравлять тех, кто служил, ветеранов. По крайней мере, все, что предписано, необходимо выполнять в части санитарных требований. Прошу учесть при подготовке и проведении массовых мероприятий. Отменять эти мероприятия, я думаю, никто не будет и не собирается. Тем более в такое непростое для страны время, которое касается защитников Отечества. Мы обязательно найдем формы для того, чтобы их поздравить. Еще раз хочу попросить, особенно учреждения культуры, обратить внимание на те рекомендации и решения, которые сегодня озвучены», — заключил мэр.