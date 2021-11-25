«Коронавирус не щадит никого»: Мухаметшин ответил противникам QR-кодов
Госсовет Татарстана поддержал изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который вводит новые меры против Covid-19, в том числе использование QR-кодов. Обсуждение законопроекта вызвало острую полемику среди депутатов.
«Мы видим бурные возмущения, “кипят” наши избиратели»
Федеральный законопроект представила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. По ее словам, поправки регламентируют оказание услуг гражданам в случае угрозы распространения Covid-19. Для этого будет необходимо наличие медицинской документации о вакцинации или перенесенном заболевании. Также поправки определяют порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии QR-кодов.
«В случае отсутствия документации посещение гражданами указанных мест проведения мероприятий и объектов до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие коронавирусной инфекции (ПЦР)», – отметила Захарова.
Федеральный законопроект также дополняется статьей о порядке уведомления граждан о результатах тестирований методом ПЦР через личный кабинет на портале Госуслуг.
Захарова уточнила, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Срок его действия ограничен до 1 июня 2022 года.
Законопроект вызвал бурную дискуссию среди депутатов. В частности, депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев отметил, что нельзя путать понятия «вакцинирование» и «получение QR-кодов».
«Если вход в торговые центры и транспорт только по QR-кодам, почему маски никто не отменяет? Если в общественный транспорт попадает невакцинированный, то он не может заразить вакцинированного, потому что вакцина действует. Я не понимаю этих перегибов. Мы пытаемся QR-кодами разделить наше общество, мы видим бурные возмущения, “кипят” наши избиратели», – заявил представитель ЛДПР.
Эдуарду Шарафиеву ответил депутат от «Единой России» Игорь Бикеев, который напомнил, что QR-коды уже введены в Израиле, Италии, Франции, Китае и в некоторых штатах США, в том числе в Нью-Йорке.
«Жаль, что наши сограждане искренне заблуждаются в необходимости предлагаемых мер. Некоторые обмануты заведомо ложной информацией, которая циркулирует в соцсетях. Некоторые обращения написаны под копирку со штампами, с ложными сведениями… У нас каждый день приходит информация об умерших от коронавируса, в том числе известных людях. Давайте быть объективными, заботиться о жизни и здоровье», – предложил Бикеев.
«Использование ремней безопасности в автомобилях тоже вызвало много недовольств»
В свою очередь депутат от КПРФ Фадбир Сафин сообщил, что сам вакцинировался, и призвал всех поступить так же. При этом парламентарий подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной.
«Сегодня общество разобщено и напугано. Мы сами и население оказались не готовы, поскольку не было нормальной разъяснительной работы. Нельзя делить людей на две группы: не все привитые здоровые и не являются переносчиками инфекции. Не отрегулирован и вопрос контроля. Что, любой может встать и проверять?» – задал риторический вопрос Сафин.
Представитель КПРФ отметил, что есть немало граждан с высоким уровнем антител. Как с ними быть? «Наилучший ответ инфекциям – это развитая профилактика и сильная наука. Мы 30 лет говорим о том, что медицина бесплатной должна быть, а идет обратный процесс. Считаю, что законопроект требует серьезной доработки», – заключил Сафин.
Солидарность с депутатом от КПРФ выразил справедливоросс Альмир Михеев. «Вместо диалога власть вновь оказывает давление на людей», – эмоционально высказался депутат.
Член фракции «Единая Россия», ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов в свою очередь выразил уверенность, что законопроект нужно поддержать. «Ряд оппонентов ссылаются на грубое нарушение прав и свобод человека. Вспомните, лет десять назад использование ремней безопасности в автомобилях тоже вызвало много недовольств. Мне и самому было неудобно в верхней одежде пристегиваться», – привел пример Алексей Созинов.
Депутат пояснил, что пристегнутый человек может попасть в ДТП, но ремень его спасет. Такая же аналогия и у вакцинации. Вакцинированный человек может заболеть, но болезнь будет протекать в легкой форме.
«Свобода – это осознанная необходимость. Чем больше мы будем медлить с мерами, тем тяжелее будет протекать пандемия. Уже сейчас мы видим 4% летальности», – заключил Алексей Созинов.
В то же время депутат обратил внимание на ряд моментов, которые не отрегулированы в правовом порядке. В частности, в медицинском университете есть студенты, которым пока еще не исполнилось 18 лет. Как только они достигают совершеннолетия, в тот же день оказываются «вне закона». На вакцинацию нужно три недели, а как быть им в этот период? Аналогичная проблема и с людьми, у которых есть медотвод. С момента, когда у них завершается дата предоставления медотвода, и на протяжении трех недель (пока идет процесс вакцинации) они так же не могут получить куар-код.
«QR-коды – это экстренная мера, маски и перчатки не дали нужного результата»
В дискуссию вмешалась депутат Светлана Захарова, которая делала основной доклад. «Я сама как депутат получила около 4 тыс. обращений граждан, в которых татарстанцы высказываются против “куартизации”. В то же время сегодня в “красных зонах” республиканских больниц работают 16 тыс. медиков. Они с удовольствием бы написали обращения “за”, но им некогда – они спасают жизни наших граждан. QR-коды – это экстренная мера, маски и перчатки не дали нужного результата. Все замечания можно будет учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению», – уверена Захарова.
Подводя итог дискуссии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что каждое утро получает данные по заболевшим и умершим. «Законопроект, который сейчас готовится к первому чтению, принимается во имя и ради спасения наших людей. Коронавирус не щадит никого. Нужны решительные и серьезные меры по всей стране. Я согласен с тем, что сам процесс прохождения процедур требует уточнения», – подчеркнул Мухаметшин.
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время сессии сообщил, что накануне подписал постановление Правительства РТ, в котором уже решен ряд вопросов, поднятых депутатами в дискуссии.
Фоторепортаж Владимира Васильева