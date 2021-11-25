«Коронавирус не щадит никого»: Мухаметшин ответил противникам QR-кодов

Госсовет Татарстана поддержал изменения в Федеральный закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», который вводит новые меры против Covid-19, в том числе использование QR-кодов. Обсуждение законопроекта вызвало острую полемику среди депутатов.

Госсовет Татарстана поддержал изменения в федеральный закон, который водит новые меры против Covid-19, в том числе использование QR-кодов

Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Мы видим бурные возмущения, “кипят” наши избиратели»

Федеральный законопроект представила председатель Комитета Госсовета РТ по социальной политике Светлана Захарова. По ее словам, поправки регламентируют оказание услуг гражданам в случае угрозы распространения Covid-19. Для этого будет необходимо наличие медицинской документации о вакцинации или перенесенном заболевании. Также поправки определяют порядок посещения мероприятий и объектов при отсутствии QR-кодов.

«В случае отсутствия документации посещение гражданами указанных мест проведения мероприятий и объектов до 1 февраля 2022 года возможно при предъявлении документа, содержащего сведения об отрицательном результате исследования на наличие коронавирусной инфекции (ПЦР)», – отметила Захарова.

Федеральный законопроект также дополняется статьей о порядке уведомления граждан о результатах тестирований методом ПЦР через личный кабинет на портале Госуслуг.

Захарова уточнила, что в случае принятия федеральный закон вступит в силу со дня его официального опубликования. Срок его действия ограничен до 1 июня 2022 года.

Светлана Захарова: «Поправки к закону регламентируют оказание услуг гражданам в случае угрозы распространения Covid-19» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Законопроект вызвал бурную дискуссию среди депутатов. В частности, депутат от ЛДПР Эдуард Шарафиев отметил, что нельзя путать понятия «вакцинирование» и «получение QR-кодов».

«Если вход в торговые центры и транспорт только по QR-кодам, почему маски никто не отменяет? Если в общественный транспорт попадает невакцинированный, то он не может заразить вакцинированного, потому что вакцина действует. Я не понимаю этих перегибов. Мы пытаемся QR-кодами разделить наше общество, мы видим бурные возмущения, “кипят” наши избиратели», – заявил представитель ЛДПР.

Эдуарду Шарафиеву ответил депутат от «Единой России» Игорь Бикеев, который напомнил, что QR-коды уже введены в Израиле, Италии, Франции, Китае и в некоторых штатах США, в том числе в Нью-Йорке.

«Жаль, что наши сограждане искренне заблуждаются в необходимости предлагаемых мер. Некоторые обмануты заведомо ложной информацией, которая циркулирует в соцсетях. Некоторые обращения написаны под копирку со штампами, с ложными сведениями… У нас каждый день приходит информация об умерших от коронавируса, в том числе известных людях. Давайте быть объективными, заботиться о жизни и здоровье», – предложил Бикеев.

Законопроект вызвал бурную дискуссию среди депутатов Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

«Использование ремней безопасности в автомобилях тоже вызвало много недовольств»

В свою очередь депутат от КПРФ Фадбир Сафин сообщил, что сам вакцинировался, и призвал всех поступить так же. При этом парламентарий подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной.

«Сегодня общество разобщено и напугано. Мы сами и население оказались не готовы, поскольку не было нормальной разъяснительной работы. Нельзя делить людей на две группы: не все привитые здоровые и не являются переносчиками инфекции. Не отрегулирован и вопрос контроля. Что, любой может встать и проверять?» – задал риторический вопрос Сафин.

Представитель КПРФ отметил, что есть немало граждан с высоким уровнем антител. Как с ними быть? «Наилучший ответ инфекциям – это развитая профилактика и сильная наука. Мы 30 лет говорим о том, что медицина бесплатной должна быть, а идет обратный процесс. Считаю, что законопроект требует серьезной доработки», – заключил Сафин.

Солидарность с депутатом от КПРФ выразил справедливоросс Альмир Михеев. «Вместо диалога власть вновь оказывает давление на людей», – эмоционально высказался депутат.

Алексей Созинов: «Свобода – это осознанная необходимость. Чем больше мы будем медлить с мерами, тем тяжелее будет протекать пандемия. Уже сейчас мы видим 4% летальности» Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Член фракции «Единая Россия», ректор Казанского медуниверситета Алексей Созинов в свою очередь выразил уверенность, что законопроект нужно поддержать. «Ряд оппонентов ссылаются на грубое нарушение прав и свобод человека. Вспомните, лет десять назад использование ремней безопасности в автомобилях тоже вызвало много недовольств. Мне и самому было неудобно в верхней одежде пристегиваться», – привел пример Алексей Созинов.

Депутат пояснил, что пристегнутый человек может попасть в ДТП, но ремень его спасет. Такая же аналогия и у вакцинации. Вакцинированный человек может заболеть, но болезнь будет протекать в легкой форме.

«Свобода – это осознанная необходимость. Чем больше мы будем медлить с мерами, тем тяжелее будет протекать пандемия. Уже сейчас мы видим 4% летальности», – заключил Алексей Созинов.

В то же время депутат обратил внимание на ряд моментов, которые не отрегулированы в правовом порядке. В частности, в медицинском университете есть студенты, которым пока еще не исполнилось 18 лет. Как только они достигают совершеннолетия, в тот же день оказываются «вне закона». На вакцинацию нужно три недели, а как быть им в этот период? Аналогичная проблема и с людьми, у которых есть медотвод. С момента, когда у них завершается дата предоставления медотвода, и на протяжении трех недель (пока идет процесс вакцинации) они так же не могут получить куар-код.

«QR-коды – это экстренная мера, маски и перчатки не дали нужного результата»

В дискуссию вмешалась депутат Светлана Захарова, которая делала основной доклад. «Я сама как депутат получила около 4 тыс. обращений граждан, в которых татарстанцы высказываются против “куартизации”. В то же время сегодня в “красных зонах” республиканских больниц работают 16 тыс. медиков. Они с удовольствием бы написали обращения “за”, но им некогда – они спасают жизни наших граждан. QR-коды – это экстренная мера, маски и перчатки не дали нужного результата. Все замечания можно будет учесть при подготовке законопроекта ко второму чтению», – уверена Захарова.

Фарид Мухаметшин: «Законопроект, который сейчас готовится к первому чтению, принимается во имя и ради спасения наших людей» Фото: Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

Подводя итог дискуссии, Председатель Госсовета РТ Фарид Мухаметшин отметил, что каждое утро получает данные по заболевшим и умершим. «Законопроект, который сейчас готовится к первому чтению, принимается во имя и ради спасения наших людей. Коронавирус не щадит никого. Нужны решительные и серьезные меры по всей стране. Я согласен с тем, что сам процесс прохождения процедур требует уточнения», – подчеркнул Мухаметшин.

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин во время сессии сообщил, что накануне подписал постановление Правительства РТ, в котором уже решен ряд вопросов, поднятых депутатами в дискуссии.

Фоторепортаж Владимира Васильева