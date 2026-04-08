Короли лыж из Татарстана и лидерство Алексея Вербова в общем зачете: Спортрейтинг

В рамках девятого этапа Спортивного рейтинга Татарстана по версии «ТИ-Спорта» в тройке сильнейших лыжник Савелий Коростелев, пауэрлифтер Айрат Закиев и наставник «Зенит-Казань» Алексей Вербов, который вырвался на первое место общего зачета.





Коростелев гремит на весь мир, Большунов не уступает свой трон в России. Лыжники Татарстана вновь в ударе

Как и месяцем ранее, в спортивном Татарстане правят бал лыжники. По итогам марта первое место мы отдаем Савелию Коростелеву, который завоевал третье место на девятом этапе Кубка мира в финском Лахти.

По сути, это первая международная медаль лыжников из Татарстана со времен, как Ильшат Фардиев собрал звездную команду отечественных лыж в республике. Причем эта награда вполне могла случиться и на Олимпиаде в Италии. Коростелеву не хватило буквально 1,5 секунды для завоевания бронзы Игр.

Успехи Федерации лыжных гонок Татарстана в марте одним успехом Коростелева не ограничиваются. Всемирно признанный «король лыж» Александр Большунов на соревнованиях чемпионата России и Кубка страны в марте собрал целую россыпь золотых наград. Причем в очном противостоянии именно Большунов на ряде дистанций обошел Коростелева.

Но международный характер успеха Коростелева все же перевешивает. Поэтому Савелий первый в марте, а Сан Саныч – на четвертом месте. Так или иначе, суммарно Федерация лыжных гонок РТ в марте получила аж 37 очков в командный зачет.

И это позволило команде Ильшата Фардиева возглавить общий командный зачет нашего рейтинга по итогам девяти этапов. Буквально на одно очко лыжники обошли волейбольный «Зенит-Казань», который, в свою очередь, также сделал большой рывок в таблице общекомандного зачета. Оба коллектива обошли Минспорт Татарстана.

Золотая гора Айрата Закиева в Грузии и рывок «Зенит-Казань» с Алексеем Вербовым

Тем временем Айрат Закиев привез из Грузии аж девять золотых медалей чемпионат Европы по пауэрлифтингу. Это, конечно, уникальное достижение. Понятно, что пауэрлифтинг не столь раскрученный вид спорта, как лыжные гонки, поэтому лишь второе место в марте. Но, тем не менее, Закиев – новое лицо в нашем рейтинге.

А на третьем месте девятого этапа главный тренер казанского «Зенита» Алексей Вербов. «Зенит-Казань» в марте выиграл регулярный чемпионат волейбольной Суперлиги. Это 15 очков для тренера и его команды. Понятно, что самое важное – плей-офф. Оставим ему победу на очередном этапе, если «Зенит-Казань» выиграет чемпионское звание по итогам кубковой весны.

Помимо 15 очков за март Вербов и «Зенит-Казань» получают еще по 10 баллов в общий зачет за победу команды и тренера в голосовании читателей. Напомним, что победители голосования в командном и личном зачете получают по 10 очков в общий зачет. По итогам января вы также можете оставить свой голос на сайте «Татар-информа» и в МАХ-канале «ТИ-Спорта».

Между тем именно благодаря голосам болельщиков и читателей Алексей Вербов вышел на первое место в общем личном зачете по итогам девяти этапов. Он опережает министра спорта Татарстана Владимира Леонова на 11 очков.

Противоречивая Хуснутдинова и стабильный Леонов

На пятом месте в мартовском рейтинге фигуристка Дина Хуснутдинова. В марте она заняла второе место на Кубке Первого канала по фигурному катанию. Ее место в рейтинге могло бы быть выше, но Дина провалила чемпионат России (лишь восьмое место). А это все же главный старт сезона.

Владимир Леонов традиционно стабильно набирает очки из месяца в месяц. На этот раз он получает шестое место за организацию в Татарстане сразу двух соревнований. Министр привез в Богатые Сабы международный турнир по настольному теннису.

Масштаб соревнований подчеркнул состав участников церемонии открытия, на котором были Раис Татарстана Рустам Минниханов и советник Президента России, председатель попечительского совета Федерации настольного тенниса РФ Игорь Левитин.

Также в Татарстане в марте прошли III Международные соревнования по бильярдному спорту на Кубок Раиса Республики Татарстан. Их открывал Почетный Председатель Госсовета Татарстана Фарид Мухаметшин.

Зоран Терзич в финале плей-офф, «Ак Барс» исполнил программу-минимум

На седьмом месте рейтинга по итогам марта – главный тренер женского волейбольного «Динамо-Ак Барс» Зоран Терзич. Он вывел казанское «Динамо-Ак Барс» в финал плей-офф чемпионата России. И по итогам апрельского рейтинга он имеет все шансы возглавить рейтинг, если его команда возьмет чемпионский титул.

На восьмом месте – главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин. Казанцы завершили регулярный чемпионат и прошли первый раунд плей-офф. Это можно назвать программой-минимум для команды уровня «Ак Барса». Поэтому это лишь восьмое место по итогам марта. А вот следующее испытание будет куда более серьезным.

Если «Ак Барс» пройдет минское «Динамо» Дмитрия Квартальнова во втором раунде плей-офф, то Анвар Гатиятулин и «Ак Барс» имеют все шансы получить гораздо больше баллов в свою копилку. Ну а пока 4 балла для Анвара Гатиятулина.

Кроме того, еще один балл в зачет «Ак Барса» принес форвард казанской команды Артем Галимов, который является одним из открытий плей-офф КХЛ. Галимов средне провел регулярный чемпионат, но в плей-офф является лучшим бомбардиром клуба. Это десятое место в нашем рейтинге.

Успешный старт испанца Франка Артиги в «Рубине»

Наконец, на девятом месте в марте – новый главный тренер казанского «Рубина» Франк Артига. Его дебют на полях РПЛ превзошел все ожидания.

Под его руководством «Рубин» в марте обыграл двух лидеров российского чемпионата. Сначала в Казани был повержен «Краснодар» со счетом 2:1, а потом «Рубин» учинил настоящий разгром московского «Локомотива» (3:0).

Это хороший задел в работе испанского специалиста в Казани. Но достижение, скажем прямо, пока носит лишь локальный характер. Поэтому харизматичный Артига начинает свой путь в Спортивном рейтинге Татарстана с девятого места.

Предвкушение жаркой развязки на финишных трех этапах Спортрейтинга Татарстана

Напоследок несколько наблюдений и выводов из общего зачета по итогам девяти этапов Спортрейтинга. Наставник регбийной «Стрелы-Ак Барс» ДжейПи Нил долго лидировал, но это было обусловлено календарем российского регби. Его команда брала трофеи, когда конкуренты только вкатывались в сезон. У регбистов же только начинается новый сезон, и поводов для набора очков в рейтинг много уже не будет.

Теннисистка Вероника Кудерметова постепенно опускается вниз из-за того, что приостановила спортивную карьеру. Главный форвард «Рубина» Мирлинд Даку только восстановился от травмы и должен прибавлять.

Отметим, что в топ-10 общего личного зачета появились сразу два лыжника – Савелий Коростелев и Александр Большунов. Они имеют все основания продвинуться еще выше. В общем командном зачете лидирует Федерация лыжных гонок Татарстана. Но тут надо понимать, что лыжный сезон практически подошел к концу. На повестке –весна и первый месяц лета. Поэтому вряд ли в оставшиеся три месяца удастся набрать много очков.

А вот у «Зенита-Казани» есть возможность прибавить. На кону чемпионское звание. Минспорт РТ и Владимир Леонов и вовсе самые стабильные. В самом разгаре сезоны у «Рубина» и «Ак Барса». Последние три этапа Спортрейтинга Татарстана обещают жаркую борьбу и непредсказуемую развязку.