Более 100 участниц из 7 регионов открыли турнир ветеранов легкой атлетики в Казани

Сегодня на манеже Центрального стадиона в Казани стартовали соревнования по легкой атлетике среди ветеранов спорта. В праздничном забеге, приуроченном к предстоящему Международному женскому дню, приняли участие более 100 спортсменок из семи регионов России.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Сегодня мы открываем соревнования ветеранов легкой атлетики Казани, посвященные грядущему празднику всех женщин – 8 Марта. В то же время спортивные состязания являются отборочными для сборных команд Татарстана по участию в чемпионате России по легкой атлетике среди ветеранов, который состоится в апреле в Пензе», – рассказал президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики Татарстана Махмуд Шакиров.

Он подчеркнул, что подобные соревнования призваны популяризировать физкультуру и спорт, способствуют развитию легкоатлетического ветеранского движения в Татарстане, привлекают к занятиям жителей республики всех возрастных групп, а также повышают спортивное мастерство участников.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«Легкую атлетику принято считать одним из самых безопасных видов спорта, которым можно заниматься в любом возрасте. Ее смогут осилить как дети, так и пожилые люди. Легкая атлетика включает в себя такие дисциплины, как бег, ходьба и прыжки. Вообще спорт отвлекает от пагубных привычек и продлевает жизнь людям», – подчеркнул Шакиров.

В соревнованиях участвуют мастера спорта России и международного класса, спортсмены массовых разрядов, а также ветераны спорта из разных регионов страны, в том числе из Московской, Нижегородской, Ивановской, Ульяновской областей, а также из Марий Эл, Чувашии и Татарстана.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

«В год у нас бывает порядка 12 соревнований, которые проходят в разных городах: в Пензе, Москве, Минске или в Санкт-Петербурге, и я постоянно участвую в подобных чемпионатах. Несмотря на соперничество, все мы словно одна дружная семья. Спорт закладывается с малых лет, и потом уже не можешь жить без него. Мне свыше 60 лет, и я до сих тренируюсь и вижу радость в беге и спорте», – поделилась ветеран спорта Светлана Миронова.

Перед началом соревнований президент Ассоциации ветеранов легкой атлетики РТ поздравил женщин с предстоящим 8 Марта и вручил каждой букет тюльпанов. Он пожелал участницам силы духа и крепкого здоровья, достижения поставленных целей.

Фото: © Галина Гилязидинова / «Татар-информ»

Спортсмены будут соревноваться в беге на дистанции 60, 200, 400, 1000 и 1,5 тыс. метров, в спортивной ходьбе на 3 тыс. метров, беге с барьерами, в прыжках с шестом, в длину и высоту, а также в толкании ядра. Завершатся соревнования 5 марта.

Отметим, что Ассоциация ветеранов легкой атлетики Татарстана основана в 1996 году в Казани. В состав организации входит более 130 спортсменов – это мастера и кандидаты спорта, победители и призеры чемпионатов и кубков России международных соревнований. Сборная республики 14 раз становилась чемпионом среди регионов России, а представители Казани 20 раз одерживали победу среди городов страны.