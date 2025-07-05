«Королева за лайки готова на все»: в театре «Экият» состоялась премьера «Белоснежки»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

В Татарском академическом театре кукол «Экият» состоялась премьера спектакля «Белоснежка и семь гномов». Автором инсценировки выступил заслуженный деятель искусств Татарстана, художественный руководитель театра «Экият» Ильгиз Зайниев.

«Белоснежка и семь гномов» – сюжет до боли классический. Братья Якоб и Вильгельм Гримм опубликовали ее еще в начале XIX века, и неизвестно, сколько веков до этого история существовала в устной форме. По словам постановщика, и сейчас эта история по-прежнему в первую очередь просто рассказывает о добре и зле, но, конечно, без актуальных акцентов новая версия обойтись не могла.

«Здесь для нас была важна Королева (Алсу Хайсарова/Гузель Гаязетдинова) – человек, который зациклен на том, чтобы быть самым красивым, самым лучшим. Это зеркало потакает ей, как соцсети: сначала говорит, что ты лучший, потом появляется кто-то еще лучше, оно начинает тебя хейтить. Кого-то это сводит с ума», – объяснил режиссер в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Образ Белоснежки (Юлия Василишина/Евгения Кладова) традиционен – очаровательная и милая принцесса, у которой не осталось родителей. Мачеха – ее единственный хоть сколько-нибудь близкий человек. Особенных изменений Белоснежка не претерпела, чего не скажешь о Юноше (Ильсур Минкеев/Айвар Гимаев).

Он совсем не прекрасный принц, и Королеве он присягнул на верность, чтобы помочь родителям. «Вот это я устроился на работу!», – восклицает Юноша, увидев на службе Белоснежку. Как только Юноша признает красоту Белоснежки, зеркало приступает к «хейту» Королевы.

Не один Юноша работает на Королеву, в ее шахтах ежедневно гнут спины гномы. У них дома холодно и нечего есть, и всё что им остается – философствовать, будет ли хуже, когда королева умрет.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это работяги, которым как раз не до всяких социальных сетей. Почему-то в наше время эти профессии потеряли, так скажем, авторитет», – сказал Зайниев.

А дальше яблоко и гроб хрустальный – фабула известна. «Человек, который за лайки готов на всё», в итоге умирает не то от зависти, не то от слабого сердца. А Белоснежка после «поцелуя любви» Юноши просыпается от мертвого сна и становится новой Королевой.

«У нас в театре большая сцена, и нужно заполнить ее движением, чтобы зрителям было не скучно смотреть. Мы все пространство заполняем динамикой», – пояснил художник-постановщик Николай Протасов.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Пространство сцены поделено на три яруса: подвалы и пещеры, дом гномов и лес, горы и башня. Наиболее яркая деталь – волшебное зеркало: тугая ткань цвета темной бронзы, через которую пытаются прорваться чьи-то лица и руки. Этот жуткий «танец» сопровождают звуки и перешептывания.

«Белоснежка» – это спектакль для детей. И музыка Юрия Чаплина, и сценография позволяют в полной мере ощутить сказку. А часовой хронометраж не даст ребенку заскучать.

Спектакль стал последней премьерой в текущем, 91-м сезоне, так как уже завтра театр «Экият» закроет его.