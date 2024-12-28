«Королева кода» и ведущие эксперты: в Казани прошла первая конференция «Татар Сан»

В казанском IT-парке имени Башира Рамеева состоялась первая конференция «Татар Сан». Организаторы рассчитывали создать пространство общения, обмена опытом и идеями для развития Татарстана как флагмана цифровой отрасли России, сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Название «Сан» символизирует не просто цифру, но и системный технологический прогресс. Участников конференции поприветствовал министр цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи Татарстана Айрат Хайруллин.

На конференции выступили ведущие эксперты из таких компаний, как Сбер, Wildberries и Альфа-Банк. Был организован конкурс на лучший программный код среди девушек-разработчиков. Участники также могли насладиться свободным общением и обменом контактами.

Конкурс «Королева кода» стал вызовом современным стереотипам о роли женщин в IT-сфере, открывая для них новые возможности. Он объединил более чем 300 участниц. Десять финалисток в режиме реального времени выполняли задние от экспертов и защищали свои проекты на сцене.

«В <...> IT-индустрии женщин становится всё больше и больше, и это прекрасно. Уже около 25% всех абитуриентов и студентов в IT-профессиях — это девушки. Еще десять лет назад это было сложно представить. Сегодня девушки вносят весомый вклад в развитие IT-индустрии, и „Королева кода“ — это специальное мероприятие, которое подсвечивает труд и упорство девушек на этом цифровом пути», — заметил министр.

«Убежден, что мы находимся на пороге новой эры цифровых технологий, где конференция „Татар Сан“ станет значимым событием в информационной среде», — подчеркнул Айрат Хайруллин.

Развитие IT-сферы республики через проведение подобных цифровых мероприятий — ключ к успешному распространению цифровизации в Татарстане и за его пределами, убеждены организаторы конференции.