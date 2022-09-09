Король Великобритании Карл III впервые обратился к нации и объявил сына принцем Уэльским

Сегодня король Великобритании Карл III впервые обратился к нации в телевизионном обращении. Он поблагодарил свою мать королеве Елизавету II, назвав ее примером и вдохновением для всей семьи, и пообещал служить стране всю жизнь.

Королева Елизавета II воплощала в себе хорошие качества и умела видеть в людях лучшее, отметил Карл III. Он подчеркнул, что, несмотря на изменения, которые произошли за 70 лет правления Елизаветы II, роль и обязанности монархии остаются прежними.

«Отдаю дань уважения памяти моей матери, чту ее службу на протяжении всей жизни. Знаю, что ее смерть приносит огромную печаль многим из вас… Как и сама королева, с такой непоколебимой преданностью, теперь я тоже обязуюсь все оставшееся время, которое подарит мне Бог, соблюдать конституционные принципы… независимо от ваших происхождения и верований, я намерен служить вам преданно, с уважением и любовь», – добавил он, пообещав поддерживать конституционные принципы в сердце Британии. (цитата по РИА Новости).

Кроме того, Карл III объявил сына Уильяма принцем Уэльским. «Сегодня я горжусь тем, что сделал его принцем Уэльским, страны, чей титул я имел такую ​​большую честь носить на протяжении всей моей жизни и долга», сказал он.

Напомним, Карл III будет официально провозглашен королем Великобритании уже завтра. Несмотря на то, что официальное провозглашение еще не прошло, принц Чарльз стал королем и главой государства в тот момент, когда умерла его мать.