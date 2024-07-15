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Политика 15 июля 2024 15:12

Король Великобритании Карл III отправил письмо Трампу после покушения

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Король Великобритании Карл III написал письмо бывшему лидеру США Дональду Трампу. Напомним, недавно бизнесмена и кандидата в президенты Штатов ранили в результате покушения. ЧП произошло на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Об отправке письма сообщил телеканал Sky News со ссылкой на Букингемский дворец.

Известно, что письмо передали Трампу в воскресенье, 14 июля, через посольство Великобритании в Вашингтоне. Однако Букингемский дворец отказался раскрывать содержание сообщения.

Ранее с Трампом созванивался и премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер. Во время телефонного разговора он пожелал экс-президенту Штатов поскорее выздоравливать.

#Карл III #Дональд Трамп #письмо #покушение
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